تقرير يحذر.. تباطؤ التلقيح في الدول النامية سيخلق مشاكل لبقية العالم

وكشفت مبادرة كوفاكس، المدعومة من منظمة الصحة العالمية والدول الغنية لتوفير لقاحات مجانية إلى 92 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل، أنها تخطط لخفض عدد الجرعات التي تخطط لشحنها بحلول نهاية أيار، إلى 145 مليون جرعة بدلاً من حوالي 240 مليون، بسبب توقف الهند، موردها الرئيسي، عن تصدير اللقاحات بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس بها.وبحسب الصحيفة الأميركية، فإن هذا يوسع فجوة التطعيم الضخمة بالفعل بين البلدان الغنية والفقيرة. في حين تم إعطاء أكثر من 200 مليون جرعة في الولايات المتحدة، قدمت كوفاكس حتى الآن أقل من 41 مليون جرعة فقط من ملياري جرعة مخطط لها بحلول نهاية عام 2021.وقد يؤدي التوزيع البطيء في البلدان النامية إلى خلق مشاكل لبقية العالم. ويعتقد علماء الأوبئة أن الفشل في تحصين الكثير من بلدان العالم النامي يمكن أن يترك مخزونًا كبيرًا من فيروس كورونا منتشرًا، مما يمنحه فرصة للتحور وربما ينتقل إلى البلدان المتقدمة.واقترح المسؤولون في المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية منح الجرعة الأولى لأكبر عدد من الأشخاص حتى لو كان ذلك يعني تأخير الجرعة الثانية.وقال توليو دي أوليفيرا، عالم الوراثة في كلية نيلسون مانديلا للطب في جنوب إفريقيا، إن خطر أن تصبح اللقطة أقل فعالية بدون استخدام مُعزز في الوقت المناسب مرتفع بشكل خاص بالنسبة للبلدان التي تكافح المتغيرات التي يمكن أن تتجنب الأجسام المضادة من العدوى السابقة أو التطعيم، مثل التي تم اكتشافها لأول مرة في جنوب إفريقيا والبرازيل وانتشرت بسرعة في البلدان المجاورة.لكنه أضاف: "إذا كان الاختيار بين عدم وجود لقاح ولقاح واحد ... فلن يكون لدى المرء الكثير ليخسره على المستوى الفردي. ما يمكن أن يخسره المرء هو الثقة في اللقاح".وقال جون نكينجاسونغ، رئيس مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا، الأسبوع الماضي: "نحن في مأزق. لا يمكننا التكهن بموعد الجرعات الثانية وهذا ليس جيدًا لبرنامج التطعيم الخاص بنا".ويرى مسؤولو الصحة أن أحد أسباب انخفاض الطلب على اللقاحات في بعض البلدان هو قرار بعض الدول الأوروبية بتقييد استخدام لقاح أسترازينيكا للشباب وسط تقارير عن تسببه الإصابة بجلطات للدم. كما أوقفت السلطات الصحية في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي مؤقتًا طرح لقاح من إنتاج شركة جونسون أند جونسون أثناء التحقيق في تقارير مماثلة.وذكرت ديانا أتوين، السكرتيرة الدائمة في وزارة الصحة الأوغندية: "هناك الكثير من المعلومات الخاطئة، هذه الرسائل السلبية التي وصلت من أوروبا وأميركا هي السبب الرئيسي وراء بداية بطيئة في التطعيمات لدينا". وتابعت "كان الحماس منخفضًا لأن الناس أُخبروا بأشياء سيئة عن اللقاح".بالإضافة إلى أن الافتقار إلى الاستثمار في لوجستيات التطعيم، بما في ذلك إرسال الرسائل إلى الجمهور، يؤدي أيضًا إلى إبطاء بدء التطبيق.وتقدر منظمة كير الخيرية الصحية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها أنه مقابل كل دولار واحد يتم إنفاقه على جرعات اللقاح، تحتاج الحكومات إلى استثمار 5 دولارات إضافية لتطعيم الناس به، بما في ذلك رواتب العاملين في مجال الرعاية الصحية والحملات الإعلامية والخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد.وحتى الآن لم تتلق مبادرة كوفاكس سوى حوالي 600 مليون دولار فقط من 7.3 مليار دولار لهذا العام، لشراء اللقاجات اللازمة للدول الفقيرة.وقالت فيرا ديفيز، وزيرة مالية أنغولا، التي استخدمت أقل من نصف جرعات كوفاكس: "إذا حصلنا على المزيد من الأموال، فيمكننا تسريع العملية".