صحة

لقاح ضد "كوفيد-19" قد يسبب الإصابة بالهربس... هذا ما كشفته دراسة!

Lebanon 24
21-04-2021 | 18:00
A-
A+
Doc-P-815206-637546173847170998.jpg
Doc-P-815206-637546173847170998.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اكتشف باحثون من خلال دراسة إسرائيلية أن عدوى الهربس يمكن أن تحدث بسبب لقاحات "كوفيد-19" لدى بعض المرضى الذين يعانون من حالات مرضية كامنة.

وحددت الدراسة ستة أفراد أصيبوا بطفح جلدي يعرف باسم الهربس النطاقي، بعد تلقي لقاح "فايزر". وأصيب خمسة منهم بالطفح الجلدي بعد الجرعة الأولى من التطعيم، والسادس أصيب به بعد الجرعة الثانية.

ويتسبب الهربس النطاقي في ظهور طفح جلدي أحمر اللون مثير للحكة على الجلد، وقد يؤدي في النهاية إلى مضاعفات مثل تلف الأعصاب.

ووجد باحثون من مركز تل أبيب "سوراسكي" الطبي ومركز "الكرمل" الطبي في حيفا، أن خطر الإصابة بالهربس النطاقي، يزداد على الأرجح بالنسبة للمرضى الذين يعانون من أمراض التهاب المناعة الذاتية الروماتيزمية (AIIRD).

وكان الستة الذين أصيبوا بعدوى الهربس يعانون من حالات خفيفة من أمراض الروماتيزم الالتهابية الذاتية، وكانوا دون سن الخمسين.

وما يزال الخطر المحتمل ضئيلا نسبيا، حيث أن 1.2٪ فقط من 491 مريضا، طوروا العدوى بالفعل.

وقالت الباحثة الرئيسية الدكتورة فيكتوريا فورير، لـJerusalem Post، إإن لقاح "فايزر" لا يمكن اعتباره "السبب" المؤكد للعدوى.

وأضافت: "لا يمكننا القول إن اللقاح هو السبب في هذه المرحلة. يمكننا القول إنه قد يكون سببا لدى بعض المرضى".

وأوضحت فورير أنه ما يزال يتعين تطعيم الأشخاص، لكن المرضى الذين يعانون من أمراض التهاب المناعة الذاتية الروماتيزمية يجب أن يحصلوا على التطعيم ضد الهربس النطاقي قبل تطعيمات "كوفيد".

وقالت: " يجب ألاّ نخيف الناس. الرسالة العامة هي التطعيم. من المهم فقط أن تكون مدركا". كما كشفت أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لربط "بشكل ملموس" تفشي الهربس النطاقي بلقاح "فايزر"، لكنها تلقت بالفعل رسائل بريد إلكتروني من مرضى حول العالم يبلغون عن إصابات مماثلة.
المصدر: روسيا اليوم
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
17:00 | 2021-04-21
15:00 | 2021-04-21
13:18 | 2021-04-21
12:00 | 2021-04-21
09:00 | 2021-04-21
06:00 | 2021-04-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website