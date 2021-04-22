أكثروا من تناولها... هذه الأطعمة مفيدة لتقوية الأوعية الدموية

ينصح العلماء بتضمين الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم والبوتاسيوم في النظام الغذائي، حيث أن تناولها مفيد لتقوية الأوعية الدموية.وقال خبير التغذية الروسي، البروفيسور ألكسندر ميروشنيكوف، في مقابلة مع موقع "ميديك فوروم"، "إن إدراج الأطعمة التي تحتوي على المغنيسيوم والبوتاسيوم في النظام الغذائي له تأثير إيجابي على صحة الأوعية الدموية".ووصف الخبير اللوز بأنه أحد أكثر المصادر فائدة للمغنيسيوم الذي يريح الأوعية الدموية. وإلى جانب المكسرات، نصح الخبير بتناول المشمش المجفف، الغني بالبوتاسيوم، فهو يعزز استيعاب المغنيسيوم بشكل أفضل.ونصح ميروشنيكوف تناول 4-5 حبات من المشمش المجفف مع 100 غرام من اللوز، وتؤدي هذه الوجبة إلى انخفاض معدل ضربات القلب.ويتم تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية من خلال الأطعمة الغنية بفيتامينات "E" و"C". لهذا الغرض، يجب إضافة الزيوت النباتية غير المكررة والفواكه (البرتقال والكيوي) والتوت إلى النظام الغذائي.بالإضافة إلى ذلك، فإن الأوعية تحب الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الموجودة في الأسماك البحرية، بما في ذلك الرنجة والسردين. بفضل هذه الأحماض، تحتفظ الأنسجة الوعائية بمرونتها، وهو أمر مهم للوقاية من تصلب الشرايين.