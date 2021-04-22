الألم في إصبع القدم الكبير.. إلى ماذا يشير؟ 

أفاد أحد الأطباء في روسيا أن الألم الذي يشعر به الشخص في إصبع القدم الكبير يشير بنسبة كبيرة إلى إصابته بمرض النقرس الذي هو أحد الأشكال الشائعة لالتهاب المفاصل، بحسب ما نشره موقع "ميديك فوريوم" الطبي الروسي.
وأشار الطبيب إلى أن مرض النقرس يؤثر على أي شخص، ولكن الرجال فوق 40 عاما معرضون بشكل أكبر للإصابة بتلك المتلازمة، إذ تترسب بلورات أحادي الصوديوم في أنسجة الجسم مسببة الالتهاب.
وأشار الطبيب إلى أن الالتهاب والألم الذي يحدث في إصبع القدم الكبير بسبب تراكم بلورات اليورات في مفصل إصبع القدم يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الكلى وضعف ترشيح حمض البوليك وتراكمه في الدم.