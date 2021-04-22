صحة

الألم في إصبع القدم الكبير.. إلى ماذا يشير؟ 

Lebanon 24
22-04-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-815425-637546752537956468.jpg
Doc-P-815425-637546752537956468.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أفاد أحد الأطباء في روسيا أن الألم الذي يشعر به الشخص في إصبع القدم الكبير يشير بنسبة كبيرة إلى إصابته بمرض النقرس الذي هو أحد الأشكال الشائعة لالتهاب المفاصل، بحسب ما نشره موقع "ميديك فوريوم" الطبي الروسي.


وأوضح الطبيب أنه في حال استيقظ الشخص في منتصف الليل مع الشعور بالألم الشديد في إصبع القدم الكبير، فقد يشير ذلك إلى بداية الإصابة بالنقرس.

وأشار الطبيب إلى أن مرض النقرس يؤثر على أي شخص، ولكن الرجال فوق 40 عاما معرضون بشكل أكبر للإصابة بتلك المتلازمة، إذ تترسب بلورات أحادي الصوديوم في أنسجة الجسم مسببة الالتهاب.

وأشار الطبيب إلى أن الالتهاب والألم الذي يحدث في إصبع القدم الكبير بسبب تراكم بلورات اليورات في مفصل إصبع القدم يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الكلى وضعف ترشيح حمض البوليك وتراكمه في الدم.


وهناك العديد من العوامل التي تسهم في تطور مرض النقرس، على سبيل المثال تعاطي الكحول والإكثار من تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البيورين مثل القرنبيط والسبانخ والفطر.

لذلك ينصح الطبيب بعدم إهمال الأعراض، وضرورة مراجعة الطبيب في حال الشعور بالألم الشديد في إصبع القدم الكبير لتفادي تطور الحالة وحدوث المخاطر.

المصدر: سبوتنيك
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
09:00 | 2021-04-22
06:00 | 2021-04-22
23:00 | 2021-04-21
21:00 | 2021-04-21
18:00 | 2021-04-21
17:00 | 2021-04-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website