صحة

لتعزيز الشعور بالسعادة.. إليكم 3 أطعمة

Lebanon 24
23-04-2021 | 06:00
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من المعروف أن بعض الهرمونات في الجسم مثل الدوبامين والسيروتونين والاندروفين، تساعد في تعزيز المشاعر الإيجابية، بما في ذلك السعادة والمتعة.

وإزاء ذلك، فإن هناك العديد من الأطعمة التي تعزّز تلك المشاعر، وهي على النحو التالي:

الشوكولا الداكنة

تساهم الشوكولا الداكنة في تعزيز الإندورفين، كما أنها تتميز بفوائد عديدة إذ تساهم في تقليل الالتهاب وتخفيض ضغط الدم وحماية صحة الشرايين.

ومع هذا، يجب أن يحرص كل شخص على تناول كميات معتدلة من الشوكولا الداكنة في اليوم، ويجب اختيار الأنواع التي تحتوي على نسبة اكبر من 70% من الكاكاو.

المكسرات

تحتوي جميع المكسرات على التربتوفان، وهو معزز للسيروتونين أي هرمون السعادة.

كذلك، فإنّ المكسرات توفر مضادات الأكسدة، والتي تساعد في التقليل من خطر الإصابة بالاكتئاب وتعمل على تحييد الجذور الحرة.

ويجب تناول كمية معتدلة من المكسرات في اليوم، مع الحرص على تناول تلك المشوية وقليلة الملح.

الهليون

الهليون هو أحد أهم المصادر النباتية للتربتوفان (الحمض الأميني الموجود في الديك الرومي والذي يزيد من الشعور بالنعاس) وبالتالي فهو يعزز مستويات السيروتونين في الجسم. كذلك، فإنه يحتوي على مستويات عالية من حمض الفوليك (فيتامين ب 12) ، وهو فيتامين أساسي لمحاربة الإكتئاب، وفق ما ذكر موقع “صحتي“.
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