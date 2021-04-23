صحة

خبر سار: يمكنكم تناول المعكرونة وخسارة الوزن... وهذه التفاصيل

Lebanon 24
23-04-2021 | 15:00
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بينت دراسة حديثة ان تناول المعكرونة قد يساعد على خسارة الوزن، وهو ما ذكر في تقرير نشر في British Medical Journal مؤخراً.

 

وفي هذا السياق، قال الطبيب جون سييفنبيبر المشرف على الدراسة: "لا يمكن المعكرونة أن تسبب اكتساب الوزن أو تجمع الكتل الدهنية. كما لا يمكن أن تؤثر سلباً على الوزن في حال تمت إضافتها إلى نظام غذائي صحي".

 

وذكر أن طبقاً عادياً من المعكرونة التي لا تحتوي على إضافات يوفر 180 سعرة حرارية فقط، مع الإشارة إلى أنها تحتوي على الكثير من الألياف.

 

ولفت في هذا السياق إلى أنه من الأفضل تناول المعكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة. إلا أنه نبّه إلى ضرورة عدم إضافة أي مواد دهنية إليها. وذكّر بأنها تحتوي على الكثير من المغذيات التي يحتاج إليها الجسم ومنها الفيتامين B والبروتين والمغنيزيوم.

 

وأضاف أن تناولها يمكن أن يحد من الرغبة في الاكل في الفترة الفاصلة بين الوجبات الأساسية. وتابع أنه يمكن إضافة القليل من زيت الزيتون أو من الخضار أو الفواكه إلى المائدة في هذه الحالة.

المصدر: لها
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