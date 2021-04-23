سيناريو شبيه بكورونا.. هل يتحول هذا الفيروس لجائحة؟

بعد فيروس كورونا الذي أصاب كل بقاع الأرض وأصابها بالشلل منذ ظهوره في الصين في كانون الأول 2019، تبرز هذه الأيام مخاوف حول العالم من تحول فيروس نيباه إلى جائحة جديدة، خاصة أن الملابسات شبيهة إلى حد ما مع فيروس كورونا، فمصدره حيواني أيضا، وينتشر في الدول الآسيوية، وأعراضه تشبه الإنفلونزا كذلك، ويمكن أن ينتقل عن طريق الطعام الملوث أو مباشرة بين شخص مصاب وآخر سليم، إلا أنه يصيب المخ بالتهابات مميتة في خلال ساعات، وهنا تكمن خطورته.

ما هو فيروس نيباه؟

كما أشارت منظمة الصحة العالمية، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، إلى أن عدوى فيروس نيباه مرض حيواني المصدر - بمعنى أنه مرض يصيب الحيوانات في المقام الأول. ويمكن أن ينتقل فيروس نيباه إلى الإنسان من الحيوانات (مثل الخفافيش أو الخنازير) أو الأطعمة الملوثة، ويمكن أيضًا أن ينتقل مباشرةً من إنسان إلى آخر.

كما تم الإبلاغ عن انتقال فيروس نيباه من إنسان إلى آخر بين أفراد أُسر المرضى المصابين ومُقدمي الرعاية لهم.

وتابعت المنظمة أن خفافيش الفاكهة من فصيلة "تيروبوديداي" (Pteropodidae) هي المضيف الطبيعي لفيروس نيباه.

ما مدى خطورته؟

أشارت منظمة الصحة إلى أن عدوى فيروس نيباه لدى البشر تتسبب في مجموعة من الأعراض السريرية، بدايةً من العدوى بدون أعراض (عدوى تحت-سريرية)، وصولاً إلى عدوى الجهاز التنفسي الحادة، والتهاب الدماغ المُميت الشديد الخطورة.

ويُقدَّر معدل الوفيات من الحالات المصابة بنسبة تتراوح من 40% إلى 75%. وقد يختلف هذا المعدل من فاشية لأخرى حسب القدرات المحلية للترصُّد الوبائي والتدبر العلاجي السريري.

هل يوجد علاج أو لقاح متاح؟

لا يوجد علاج أو لقاح متاح للناس أو الحيوانات. والعلاج الأساسي للبشر هو الرعاية الداعمة. والمراجعة السنوية التي أُجريَت في عام 2018 لقائمة الأمراض ذات الأولوية في مخطط منظمة الصحة العالمية الأولي للبحث والتطوير تشير إلى وجود حاجة ملحة لتسريع وتيرة البحث والتطوير المتعلقين بفيروس نيباه.

لماذا يعاود فيروس نيباه الظهور؟

أوضحت المنظمة الأممية أن فيروس نيباه هو فيروس ناشئ. وتم التعرف عليه لأول مرة في عام 1999 أثناء انتشار المرض بين مُربي الخنازير في ماليزيا. ولم يتم الإبلاغ عن أي فاشيات جديدة في ماليزيا منذ عام 1999.

وتم اكتشافه أيضًا في الهند وبنغلاديش في عام 2001، وتحدث فاشيات سنوية تقريبًا في هذين البلدين منذ ذلك الحين. وجرى أيضاً اكتشاف المرض بشكل دوري في شرق الهند.

وقد تكون هناك مناطق أخرى مُعرَّضة لخطر الإصابة، لأنه قد عُثر على دليل على وجود الفيروس في المستودع الطبيعي المعروف وهو أنواع خفافيش Pteropus التي تُسمى "خفافيش الفاكهة". والعديد من أنواع الخفافيش الأخرى في عدد من البلدان، منها كمبوديا وغانا وإندونيسيا ومدغشقر والفلبين وتايلاند.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، حدثت الفاشية الأخيرة في عام 2018. حيث أبلغت منطقة "كوزيكود" في ولاية كيرلا الهندية عن فاشية لفيروس نيباه. وكانت فاشية فيروس نيباه التي أُبلِغ عنها في منطقتي "كوزيكود" و"مالابورام" في ولاية كيرالا في مايو 2018 هي الثالثة من فاشيات فيروس نيباه في الهند، حيث سبقتها فاشيتان في عامي 2001 و2007، وكلاهما في ولاية بنغال الغربية.

وبلغ إجمالي عدد الحالات المكتشفة 23 حالة، منها الحالة الدالة مع 18 حالة مؤكدة مختبرياً. وسيطرت حكومة الولاية والوكالات الحكومية المركزية على الفاشية، وأُقِرَّ لها بنجاحها الباهر في ذلك.

منذ ظهور فيروس نيباه، تم الإبلاغ عن حوالي 1000 حالة إصابة بمعدل وفاة 52% من ماليزيا وسنغافورة والهند وبنغلاديش.

ما مدى سرعة انتشاره؟

دائمًا ما تكون فاشيات فيروس نيباه محصورة في مناطق مُحدَّدة. ويحدث انتقال العدوى من إنسان إلى آخر في أماكن قريبة جدًا. وفي ماليزيا، كان الخطر الأكبر للعدوى البشرية مرتبطاً بالأنشطة التي تنطوي على مخالطة الخنازير عن قرب والتعامل معها.

ويُعتقد أن انتقال العدوى إلى البشر قد حدث من خلال الاحتكاك المباشر بالإفرازات المعدية أو فضلات الخنازير.

هل يمكن أن يتسبب فيروس نيباه في جائحة وشيكة؟

أشارت المنظمة إلى أن مخاطر الانتقال الدولي عبر المسافرين محدودة. ولم يُبلَغ عن انتقال فيروس نيباه من إنسان إلى آخر إلا بين المخالطين عن قرب شديد من العاملين في الرعاية الصحية وأُسَر المرضى المصابين والقائمين على رعايتهم.