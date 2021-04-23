صحة

فيتامين يحارب الشيخوخة ويحمي من السرطان.. ما هو؟

Lebanon 24
23-04-2021 | 18:00
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قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن فيتامين K يتمتع بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنه يقي من الأمراض من ناحية ويحارب الشيخوخة من ناحية أخرى.

وأوضحت الجمعية أن فيتامين K يعمل على تنظيم عملية تخثر الدم، كما أنه يحمي العظام من الهشاشة، ويقي من تكلس الشرايين ومن السرطان. وبالإضافة إلى ذلك يقي الفيتامين من التجاعيد.

وينقسم فيتامين K إلى نوعين: K1، وهو يوجد في الخضراوات الورقية مثل السبانخ والكرنب وفي الأعشاب الطازجة والأفوكادو. ويندرج هذا الفيتامين ضمن الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، أي ينبغي تناوله مع الدهون، كي تمتصه الأمعاء.

أما فيتامين K2 فتتمثل مصادره الغذائية في اللحوم مثل كبد البط، والبيض ومنتجات الألبان مثل جبن الجودة.
المصدر: 24
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