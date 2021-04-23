صحة

الاستماع للموسيقى المهدئة يحسن النوم لدى كبار السن

Lebanon 24
23-04-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-815981-637548004453988061.jpg
Doc-P-815981-637548004453988061.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توصلت دراسة جديدة إلى أن الاستماع إلى الموسيقى المهدئة يحسن جودة النوم لدى كبار السن.
وفقاً لتحليل نشرته مجلة الجمعية الأمريكية للشيخوخة، ينام كبار السن الذين يستمعون إلى الموسيقى في الليل بشكل أفضل من أولئك الذين لا يستمعون للموسيقى.
خلال الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات من خمس دراسات شملت مجتمعة 288 شخصًا بالغًا تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر وقيموا دور الموسيقى في جودة النوم لديهم.
حللت جميع الدراسات الخمس جودة النوم لدى المشاركين باستخدام مؤشر بيتسبرغ لجودة النوم، وهو تقييم من 21 نقطة يستخدم عادة لقياس جودة ومدة النوم.
استمع المشاركون إلى الموسيقى لمدة 30 دقيقة إلى ساعة واحدة قبل النوم، واشتملت أنواع الموسيقى المستخدمة في الدراسات على الموسيقى الإيقاعية، وكذلك الموسيقى المهدئة، مثل الموسيقى الكلاسيكية والجاز.
وأظهرت البيانات، أن النوم تحسن بمقدار نقطتين لدى المسنين الذين يستمعون للموسيقى الإيقاعية مقارنة بمن لا يستمعون للموسيقى.
كما أظهرت النتائج أن أولئك الذين اختاروا الموسيقى "المهدئة"، أو الموسيقى ذات الإيقاع البطيء، واللحن السلس، شهدوا تحسنًا بمقدار 2.5 نقطة تقريبًا على نفس المقياس، مقارنةً بأولئك الذين استمعوا إلى الموسيقى "الإيقاعية”.
وقال الباحثون، إن الاستماع للموسيقى المهدئة في وقت النوم لمدة أربعة أسابيع أدى إلى تحسن بنحو ثلاث نقاط على المقياس.
من جهته قال المؤلف المشارك في الدراسة “ين تشين تشين” إن الاستماع للموسيقى المهدئة يمكن أن يحسن النوم عن طريق تعديل نشاط الجهاز العصبي الودي وإطلاق الكورتيزول، وبالتالي خفض مستويات القلق والاستجابات للتوتر.
يذكر أن الحالات التي تؤثر بشكل شائع على النوم لدى كبار السن تشمل الاكتئاب والقلق وأمراض القلب والسكري، بالإضافة إلى تلك التي تسبب عدم الراحة والألم، مثل التهاب المفاصل، وفقاً لما أورد موقع “يو بي آي” الإلكتروني. 
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
23:00 | 2021-04-23
23:00 | 2021-04-23
21:00 | 2021-04-23
19:00 | 2021-04-23
18:00 | 2021-04-23
15:00 | 2021-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website