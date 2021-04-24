صحة

التهاب الجيوب الأنفية المزمن خطر على صحة الدماغ

Lebanon 24
24-04-2021 | 06:00
A-
A+
Doc-P-815987-637548010981214074.jpg
Doc-P-815987-637548010981214074.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال بحث جديد أجري في جامعة واشنطن، إن التهاب الجيوب الأنفية المزمنة قد يؤدي إلى تغييرات سلبية في نشاط الدماغ.
وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة الدكتورة أريا جفري، إن التهاب الجيوب الأنفية المزمن شائع جداً وتصل نسبة الإصابة به بين الأمريكيين إلى 11%.
وأوضح مؤلفو الدراسة أنه تورم أو التهاب أنسجة الجيوب الأنفية بسبب عدوى أو بسبب رد فعل تحسسي، ومع مرور الوقت، يزيد سُمك الأنسجة الملتهبة، ويصبح مثل الجلد المتصلب.
وأجرى فريق البحث فحوصات للدماغ وتقييم الصحة العقلية لأكثر من 1200 شخص بالغ تتراوح أعمارهم بين 22 و 35 عاماً.
وركز الباحثون على 22 مريضاً يعانون من التهاب الجيوب الأنفية المعتدل أو الشديد و22 بلا مشاكل. في البداية، لم ير الفريق اختلافات ملحوظة بين نجاح المرضى في اختبارات التفكير، مقارنة مع الذين لا يعانون من التهاب الجيوب الأنفية.
وبعد مزيد من التحليل لمسح الدماغ للمرضى، اكتشف الباحثون أن محورا وظيفيًا رئيسيًا، وهو الشبكة الأمامية الجدارية، تعطل لدى مرضى التهاب الجيوب الأنفية.
وحسب الباحثين فإن المنطقة المصابة تتداخل إلى حد كبير مع مناطق الدماغ التي تتأثر بالأمراض العقلية مثل الاكتئاب، والفصام، لذلك فإن هذه الأمراض شائعة بين مرضى التهاب الجيوب الأنفية، وفق موقع "يو بي آي".  
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
09:00 | 2021-04-24
23:00 | 2021-04-23
23:00 | 2021-04-23
23:00 | 2021-04-23
21:00 | 2021-04-23
19:00 | 2021-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website