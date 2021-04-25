الحلويات والمشروبات الغازية تؤدي للوفيات المبكرة

أشارت دراسة حديثة إلى أن تناول الحلويات والشوكولاتة والمشروبات الغازية يمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب والوفاة المبكرة.وتتبع علماء من جامعة أكسفورد عادات الأكل لـ 116 ألف شخص لمدة تصل إلى 15 عاماً، وفحصوا ما إذا كانوا قد دخلوا المستشفى أو ماتوا خلال هذه المدة، ووجدوا أن الأشخاص الذين يتناولون بانتظام ألواح الشوكولاتة والمشروبات السكرية، كانوا أكثر عرضة لزيادة الوزن والإصابة بأمراض القلب في منتصف العمر أكثر من الأشخاص الذين امتنعوا عن تناولها.وسلطت الدراسة الضوء على نظامين غذائيين يزيدان من خطر إصابة شخص ما بأمراض القلب. الأول هو اتباع نظام غذائي غني بالدهون المشبعة، ويشمل الشوكولاتة والزبدة واللحوم المصنعة بدلاً من الفاكهة الطازجة والخضروات والألياف. والثاني يشمل الأطعمة التي تحتوي على السكريات المصنعة بما في ذلك المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة وسكر المائدة مع تجنب الجبنة والزبدة عالية الدسم.ووجد الباحثون أن أولئك الذين تناولوا النظام الغذائي الأول كانوا أكثر عرضة بنسبة 7% للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في منتصف العمر، في حين أن المجموعة الأخرى كانوا أكثر عرضة بنسبة 4% لمواجهة ذلك.ووجدت الدراسة أيضاً أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الشوكولاتة والحلويات والأطعمة الدسمة والخبز الأبيض يميلون إلى أن يكونوا ذكورًا، وتحت سن الستين، ومدخنين ومن خلفيات فقيرة.ومن المعروف أن الدهون المشبعة تسبب انسداد الشرايين، مما يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب. وقد أشارت الأبحاث إلى أن السكريات المصنعة تزيد من ضغط الدم ويمكن أن تحفز الكبد على إدخال الدهون الضارة إلى مجرى الدم أيضاً، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.وقالت الدكتورة كارمن بيرناس، من قسم نوفيلد لعلوم الرعاية الصحية الأولية في جامعة أكسفورد، والتي قادت الدراسة "الناس بحاجة إلى إدراك مخاطر تناول السكر، حيث أن أمراض القلب والأوعية الدموية هي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة والعجز في المملكة المتحدة وسوء النظام الغذائي هو المساهم الرئيسي في ذلك".وأضافت بيرناس "تساعد النتائج التي توصلنا إليها في تحديد أطعمة ومشروبات معينة يتم تناولها بشكل شائع في بريطانيا والتي قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات. وتشير أبحاثنا إلى أن تناول كميات أقل من الشوكولاتة والحلويات والزبدة والخبز قليل الألياف والمشروبات المحلاة بالسكر وعصير الفاكهة وسكر المائدة والمعلبات يمكن أن يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو الوفاة خلال منتصف العمر".