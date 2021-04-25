صحة

بهذه الطريقة تحرقون السعرات الحرارية وأنتم تجلسون على الأريكة!

Lebanon 24
25-04-2021 | 09:00
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بسبب عدم القدرة على ممارسة التمارين الرياضية أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد، بات الكثيرون يبحثون عن أفضل الطرق لخسارة الوزن في المنزل.

 

وهذا ما توصلت إليه دراسة أُجريت في جامعة Westminster في بريطانيا حيث وجد الباحثون أنه يمكن مشاهدة فيلم رعب أن يساعد بعض الأشخاص على حرق عدد من السعرات الحرارية.

 

ورأى الباحثون أن هذا النوع من الأفلام يسبب الإحساس ببعض التوتر وزيادة نبضات القلب وبالتالي إحراق عدد من السعرات. وأطلقوا على هذا النوع من التوتر تسمية "التوتر الجيد".

 

ووجدت دراسة أخرى أنه يمكن هذا أن يحد من خطر المعاناة من الأمراض الالتهابية الناتجة من العداوت. والسبب أن هذا النوع من التوتر يمكن أن يحفز عمل كريات الدم البيضاء ويعزز جهاز المناعة.

 

إلا أن الخبراء نبهوا إلى ضرورة اعتماد نظام غذائي صحي يحتوي على القليل من الدهون والسكريات، مع الحرص على ممارسة التمارين الرياضية قدر الإمكان ولمدة 30 دقيقة يومياً.

المصدر: لها
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