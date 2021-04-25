بيان هام من "فايزر".. نسخة جديدة هذا الصيف

تستعد شركة فايزر لإنتاج نسخة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا يمكن تخزينها لأشهر في درجة حرارة ثلاجة حفظ الأدوية الكلاسيكية، بدلاً من -70 درجة حالياً هذا الصيف، وفق ما أكد رئيسها التنفيذي ألبير بورلا لوكالة "فرانس برس".





وفي مقابلة أجريت معه في مصنع بورس في بلجيكا الذي صار منصة مهمة للإنتاج العالمي للقاح فايزر-بايونتيك، قال رئيس شركة الأدوية الأميركية العملاقة إنه "متفائل" بشأن قدرة المصل على مواجهة المتحور الهندي، ودافع عن السياسة السعرية التي تعتمدها الشركة.

سننتهي، كما نأمل في الأيام القليلة المقبلة، من صياغة عقد جديد مع الاتحاد الأوروبي (مقابل 1,8 مليار جرعة)، وإذا حصلنا عليه، فسنكون قادرين على إنتاج جميع الجرعات هنا في أوروبا، بما في ذلك مكونات اللقاح. وسنكون قادرين على إنتاج أكثر بكثير من حجم الجرعات التي ينص عليها هذا العقد!

في الوقت الحالي، لدينا ثلاثة مواقع إنتاج حول العالم: واحد في الولايات المتحدة واثنان في أوروبا بسعة أكبر بكثير في بورس في بلجيكا وماربورغ في ألمانيا. في الإجمال، يجب أن نكون قادرين على إنتاج 2,5 مليار جرعة هذا العام، بل وأن نتجاوز 3 مليارات في العام المقبل. أوروبا، بخبراتها ومواهبها في مجال التقنيات الجديدة، هي البيئة المثالية لذلك!

فيما يتعلق بتركيبة اللقاح الحالية، نحاول معرفة إذا كان بإمكاننا تمديد وقت التبريد الذي يمكن خلاله إخراج اللقاح من الثلاجات الفائقة في حرارة 70 تحت الصفر ووضعه في ثلاجة أدوية كلاسيكية في درجة 20 تحت الصفر. الأمر ممكن حاليًا لأسبوعين، لكننا ندرس البيانات لمعرفة ما إذا كان من الممكن تمديد المدة إلى شهر - مع مراعاة الحصول على ترخيص من الجهات الناظمة.

إضافة إلى ذلك، نعمل على تركيبة أخرى محسّنة بشكل كبير يمكن معها توفير اللقاح مخففًا وجاهزًا للاستخدام. سيكون بالإمكان تخزينه لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر في الثلاجة في حرارة درجتين إلى ثماني درجات، بالإضافة إلى شهرين إلى ثلاثة أشهر في مبردات الأدوية التقليدية. نتوقع أن نتوصل إلى ذلك هذا الصيف.

تقوم استراتيجيتنا على توفيره بأسعار تتيح توزيعه على نحو عادل للجميع. الإنصاف لا يعني بيعه بسعر واحد للجميع، بل يعني إعطاء كميات أكبر لمن يحتاجون إليه. ومن ثم، لدينا أسعار مرتفعة للبلدان ذات الدخل المرتفع مثل أوروبا والولايات المتحدة واليابان، وكندا ... ولكن أعلى سعر يتوافق مع سعر وجبة في مطعم، وهذا يظل معقولاً جداً.

بالنسبة للبلدان متوسطة الدخل وفقاً لتصنيف البنك الدولي، قمنا بخفض السعر إلى النصف. وبالنسبة للبلدان متدنية الدخل، فنحن نوفره بالطبع بسعر التكلفة حتى يصل اللقاح إلى جميع أنحاء العالم.

- هل يمكنكم الإنتاج في أوروبا لبقية العالم على الرغم من صعوبة التخزين في -70 درجة مئوية؟- لقاحكم هو واحد من أغلى اللقاحات وسعره في أوروبا مرشح للارتفاع. كيف تبررون ذلك؟