صحة

كورونا أصبح أكثر ذكاءً ويستهدف فئات جديدة.. وهذه أعراضه الجديدة

Lebanon 24
25-04-2021 | 14:00
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قال عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، مجدي بدران، إن الموجة الثالثة لفيروس كورونا تشهد بعض الأعراض التي لم تظهر من قبل مثل إحمرار العينين وفقدان السمع المفاجئ والصداع الشديد.

وأوضح عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن السلالات الجديدة من فيروس كورونا، لديها قدرة كبيرة على الانتشار والعدوى في التجمعات، كما أن الفيروس أصبح أكثر ذكاء ويستهدف فئات جديدة، فبعد ما كان يصيب المسنين وذوي الأمراض المزمنة، أصبح يستهدف ذوي الخمول البدني.

وأضاف بدران، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "النيل الإخبارية"، أنه يجب ممارسة النشاط البدني والرياضة بشكل يومي، وتجنب الزيادة في الوزن.

واعتبر أن العالم فشل حتى الآن في مواجهة انتشار الفيروس، وأكد على ضرورة الاتزام بالإجراءات الوقائية، وعلى ضرورة التزام أصحاب الأمراض المزمنة بالتدابير الوقائية، في ظل غياب حل سريع حاليا لهذه الأزمة.
المصدر: روسيا اليوم
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