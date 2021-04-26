صحة

لملابس خالية من الجراثيم.. ما هي أفضل درجة حرارة للغسيل؟

Lebanon 24
26-04-2021 | 12:00
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كشف خبراء ألمان عن درجة الحرارة المناسبة في الغسالة، للحصول على ملابس نظيفة وناصعة وخالية من الجراثيم.
ويرى الكثيرون أن الملابس لا تصل إلى أعلى درجة من النظافة خاصة الداخلية، إلا إذا غسلت في درجة حرارة لا تقل 40 درجة.

بينما يحبذ آخرون غسل ملابسهم في درجة حرارة منخفضة معتقدين أن تعطي نفس النتائج.

الخبراء الألمان أكدوا أنه يمكن الحصول على أفضل نتائج الغسيل الخالية من الجراثيم، عند غسل الملابس في درجة حرارة لا تتجاوز 30 درجة مئوية.

وأرجع الخبراء الألمان ذلك إلى قوة مساحيق ومواد التنظيف الحديثة التي يمكنها أيضا تنظيف الملابس المتسخة أو حتى تلك التي تحمل آثار التعرق بشكل جيد في درجة حرارة منخفضة، وفقا لموقع هيئة الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله".

وأكد الخبراء أنه يمكن غسل الملابس المتسخة بشدة في نفس درجة الحرارة (30 درجة)، والحصول على نتائج مبهرة، لكن قبل ذلك يجب معالجتها بالمواد المزيلة للبقع والأوساخ العنيدة.

وغسل الملابس في درجات حرارة منخفضة له ميزة أخرى هي توفير الطاقة وبالتالي المساهمة في حماية البيئة.

وشدد الخبراء على أنه لا يمكن الاستغناء تماما عن غسل الملابس في درجات حرارة مرتفعة، فينبغي فعل ذلك ولو مرة واحدة شهريا، لأن ذلك يمنع من تكاثر الجراثيم في الغسالة.

كما أنه ينصح أيضا بضبط آلة الغسيل على درجة حرارة مرتفعة عند غسل ملابس الأشخاص المصابين بأمراض معدية أو أولئك الذي يعانون من ضعف جهاز المناعة.
المصدر: سبوتنيك
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