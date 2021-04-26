صحة

أمر بسيط تفعله في منزلك للحد من خطر إصابتك بكورونا

Lebanon 24
26-04-2021 | 18:00
A-
A+


Doc-P-816866-637550367611877017.jpg
Doc-P-816866-637550367611877017.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت الجمعية الألمانية للتأمين على الحوادث إن التهوية الجيدة للغرف تحد من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت الجمعية أن التهوية بطريقة التيارات الهوائية تعمل على تقليل نسبة تركيز الإيروسولات (الجزيئات العالقة في الهواء) في هواء الغرفة، ما يحد من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وكقاعدة عامة ينبغي تهوية الغرفة بشكل منتظم لمدة تتراوح من 3 إلى 10 دقائق كل ساعة، وذلك تبعا لدرجة الحرارة الخارجية.

وبالنسبة للغرف، التي تُعقد فيها اجتماعات ومؤتمرات وندوات، فإنه ينبغي تهويتها كل 20 دقيقة، وبطبيعة الحال قبل وبعد الاجتماع.
المصدر: 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2021-04-26
15:00 | 2021-04-26
12:00 | 2021-04-26
09:35 | 2021-04-26
06:00 | 2021-04-26
23:00 | 2021-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website