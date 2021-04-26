أمل جديد.. عقار قد يكافح كورونا في غضون أيام وهذه كل التفاصيل عنه

يقولعلى قتل SARS-CoV-2، الفيروس المسبب لمرض "كوفيد-19"، في غضون أيام.ويُعتقد أن تجارب المملكة المتحدة للعلاج المضاد للفيروسات للمراحل المبكرة من المرض ستُظهر نتائج واعدة في الأشهر الستة القادمة.ويتم التحقيق في "فافيبيرافير"، الذي تم تطويره في اليابان عام 2014، لمعرفة ما إذا كان يمنع مرضى كوفيد من الإصابة بأمراض خطيرة، بحسب تقارير صحيفة "ميرور" البريطانية.ويقول العلماء إن العقار لديه القدرة على إنهاء عمليات الإغلاق المتكررة بسبب "كوفيد-19".وقال كبير محققي التجارب، البروفيسور كيفين بليث، من جامعة غلاسكو: "ستكون خطوة كبيرة إلى الأمام إذا نجحت الأدوية المضادة للفيروسات". موضحا أن هذا قد يوفر علاجا سريعا وبسيطا في المنزل للحالات الخفيفة والمتوسطة للفيروس، ولن يكون هناك داع إلى الإغلاق أو اتخاذ إجراءات صارمة أخرى.وإذا أثبتت التجربة نجاحها، يمكن أن تتوفر ملايين الجرعات في المراكز الصحية التابعة لهيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS).وفي النهاية، يمكن أن "تقتل" الحبوب اليومية فيروس كورونا إذا تم تناولها خلال أيام قليلة من الاختبار الإيجابي.وقال البروفيسور بليث: "بالتأكيد خلال الأشهر الستة المقبلة يجب أن نكون قادرين على الحصول على إجابة. إذا نجح هذا الدواء في تقليل الحضور إلى المستشفى وخطر حدوث نتائج سيئة، فقد ترغب في اختباره على الأشخاص الذين تعرضوا للتو. وقد تكون قادرا على تقليل الانتشار وخطر تفشي المرض".وتمنع الأدوية المضادة للفيروسات تكاثر الفيروس لمنع المرض، لكن معظم التجارب على مستوى العالم تركز على الأدوية التي تعالج أعراض المرض.وإذا أظهرت المراحل الثانية والثالثة من تجربة GETAFIX أن عقار "فافيبيرافير" يعمل، فقد يكون أول علاج مضاد للفيروسات ضد "كوفيد-19" الخفيف، والذي يشكل الغالبية العظمى من الحالات.وقالت الدكتورة جانيت سكوت، التي كانت سابقا كبيرة الباحثين في تجربة GETAFIX في مراحلها الأولى: "من وجهة نظري، من الممكن أن نحصل على نتائج بحلول الخريف مع تضافر الجهود".وأضافت: "نحن بحاجة إلى مضادات فيروسات تؤخذ عن طريق الفم ويمكن تحملها جيدا ويمكن استخدامها بسرعة عندما تظهر الأعراض الأولى على المريض".وقادت تجارب هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية لإعادة توظيف الأدوية الحالية من خلال إثبات منوهة بأنها تعمل ضد "كوفيد-19" بالفعل.واكتشف علماء بريطانيون أن الستيرويد ديكساميثازون يعالج الأعراض ويقلل من خطر وفاة المرضى في المستشفى ذوي الأمراض الخطيرة.