صحة

كورونا يسبب الباروسميا.. كيف تتعامل مع الحالة الجديدة؟

Lebanon 24
27-04-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-817331-637551407742418683.jpg
Doc-P-817331-637551407742418683.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
من المعروف بأن عدوى كورونا تؤثر في الكثير من الحالات على حاسة الشم، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن كورونا قد يساهم في تغيير رائحة الأشياء، وهي حالة تدعى طبياً بالـ "باروسميا".

ويقول برنت أ. سينيور أستاذ طب الأذن والأنف والحنجرة في جامعة نورث كارولينا، إنه مع حالة الباروسميا، قد تتغير رائحة الورود الجميلة إلى رائحة ورق محترق. كما يمكن أن تتحول العديد من الروائح الجميلة إلى رائحة مطاط محترق أو روائح الصرف الصحي والقمامة والطين والبنزين.

وبحسب العلماء، ليس مرض كورونا، هو العدوى الفيروسية الوحيدة التي تحفز الباروسميا، إذ أنه ظهر في حالات عديدة مثل البرد والأنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الأخرى.

كيف تتعامل مع الباروسميا؟
يبدو أن الوقت هو أفضل دواء لاستعادة حاسة الشم الطبيعية، ولكن في غضون ذلك يوصي الأطباء بغسل الأنف وتحريك الرأس في أوضاع مختلفة عند استنشاق روائح تبدو كريهة. كما ينصح الأطباء بتناول الطعام بدرجة حرارة الغرفة، وتجنب الأطعمة الحارة أو الدهنية أو المقلية. 

هناك أيضًا تمارين إعادة التدريب على الرائحة، مثل شم أربع روائح مختلفة مرتين في اليوم، كالورود والليمون والقرنفل والأوكالبتوس. 
المصدر: 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2021-04-29
14:00 | 2021-04-29
12:27 | 2021-04-29
11:00 | 2021-04-29
09:00 | 2021-04-29
08:00 | 2021-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website