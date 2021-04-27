متى يمكن للشخص المطعم ضد كورونا التوقف عن ارتداء الكمامة؟

يمكن للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل الخروج في الهواء الطلق بدون أقنعة وجه، وفقا للإرشادات المحدثة الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية في أمريكا، اليوم الثلاثاء.وتأتي هذه الإرشادات في الوقت الذي تلقى فيه أكثر من 29 مليون شخص في الولايات المتحدة جميع الجرعات وأكثر من 42 مليونا في طريقهم للانضمام إلى قائمة الحصول على الجرعة الثانية قريبا، حسبما نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي.وأفادت "يو إس نيوز" بأن 15 حاكما حتى الآن سمحوا برفع القيود الحكومية التي تطلب من الناس ارتداء أغطية الوجه في الأماكن العامة، وبدأت العديد من المدن والسلطات القضائية المحلية أيضًا في زيادة الطاقة الاستيعابية للمطاعم والشركات.تنطبق الإرشادات على الأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل، والذين يصنفهم مسؤولو الصحة على أنهم الذين مر أسبوعين بعد حصولهم على الجرعة الثانية من لقاحي "فايزر" أو "مودرنا، أو أسبوعين بعد جرعة واحدة من لقاح "جونسون آند جونسون".وأوضحت الوكالة أنه يمكن لهؤلاء التخلي عن الأقنعة في أثناء ممارسة الأنشطة البدنية في الهواء الطلق بمفردهم أو مع أفراد أسرتهم، مثل المشي أو الجري أو التنزه أو ركوب الدراجات.وكذلك خلال حضور تجمع صغير في الهواء الطلق إما مع أشخاص تم تطعيمهم بالكامل أو خليط من الأشخاص المطعمين وغير الملقحين، وأيضا خلال تناول الطعام في مطعم خارجي مع أصدقاء من أسر عدة.لا تزال الإرشادات الحالية بشأن التواجد في أماكن مغلقة والسفر بالنسبة لهذه الفئات سارية. وقالت الوكالة إنه من الصعب تقييم خطر إصابة كل فرد بعدوى شديدة من "كوفيد 19" في الأماكن العامة، وطلبت من الأشخاص الذين تم تطعيمهم ارتداء أقنعة في مواقف محددة.تشمل هذه المواقف، الأحداث الخارجية المزدحمة مثل العروض الحية أو المسيرات أو الأحداث الرياضية، والمساحات المغلقة مثل صالون الشعر أو السينما، وحضور خدمة بكامل طاقتها في دار عبادة أو غناء ضمن جوقة في مكان مغلق أو زيارة مركز تسوق أو متحف داخلي غير مزدحم.