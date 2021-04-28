صحة

تصريح سار حول المتحور الهندي.. "لقاحنا فاعل ضده"

Lebanon 24
28-04-2021 | 09:02
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قال مؤسس مختبرات بايونتيك ومديرها أوغور شاهين، اليوم، إنه "واثق" من فاعلية اللقاح الذي طورته شركته بالتعاون مع مجموعة "فايزر الأميركية"، ضد النسخة المتحورة الهندية من فيروس كورونا.

وأضاف في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، على رغم أن "اختبارات" ما زالت جارية، فإن "المتحور الهندي لديه طفرات أجرينا عليها دراسات في السابق ولقاحنا فاعل ضدها، ما يجعلنا واثقين" من ذلك.

وتم رصد المتحور "بي.1.617" المعروف باسم المتحور الهندي نظرا الى اول ظهور له في الهند، في "17 دولة على الأقل" بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة وبلجيكا وسويسرا وإيطاليا، بحسب منظمة الصحة العالمية.


ولفت الى أن التلقيح ضد كوفيد-19 سيشكل "حصنا سيصمد، أنا متأكد من ذلك".

اوضح أن شركة بايونتيك اختبرت بالفعل لقاحها على أكثر من 30 متحورا، وحصلت في كل مرة على "استجابة مناعية كافية".

وأعلن مدير الشركة الألمانية الناشئة المتخصصة في تقنية الحمض النووي المرسل، والتي أصبحت رائدة عالميا في التحصين، أن لقاحها المستخدم في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منذ كانون الأول الماضي، سيحصل قريبا على موافقة السلطات الصحية الصينية.

وقال: "لا تزال هناك بعض التساؤلات التي نجيب عليها" و"من المحتمل جدا الحصول على تصريح بحلول تموز".

واعرب عن تأييده لتخفيف القيود المفروضة على الذين تم تطعيمهم، لكن "ينبغي ألا يحدث ذلك بسرعة كبيرة" حتى لا يحصل تباين يثير استياء الاشخاص الذين لم يتلقوا لقاحا.

واعتبر أنه عندما يتم تطعيم 50 إلى 60 في المئة من الأوروبيين بحلول نهاية أيار أو خلال حزيران، فإن مثل هذا التخفيف "المنطقي علميا" "سيمتد إلى جزء كبير من السكان".
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