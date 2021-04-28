صحة

قتل فيروس كورونا خلال ثانية واحدة.. حل جديد اكتشفه العلماء!

Lebanon 24
28-04-2021 | 09:09
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ابتكر العلماء في جامعة تكساس الأميركية سبيلا بسيطا لقتل فيروس كورونا خلال ثانية واحدة وذلك عن طريق رفع درجة الحرارة في بيئة يعيش فيها.

وقام العلماء بتصميم منظومة خاصة تتألف من قطعة أنبوب مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ ومحلول بفيروس كورونا.

ووضع العلماء محلولا يحتوي على فيروس كورونا يجري داخل الأنبوب الساخن، ثم تم تسخين الأنبوب لتؤثر الحرارة على الفيروس خلال ثوان.

وعند بلوغ درجة الحرارة 72 درجة مئوية انخفضت كمية الفيروسات في المحلول خلال نصف ثانية بمقدار 100000 مرة.

وقال العلماء إن التكنولوجيا التي ابتكروها قد تساعدهم في منع الفيروس من الانتشار إلى مسافة بعيدة.

وقد نشروا نتائج دراستهم في مجلة Biotechnology and Bioengineering العلمية.
المصدر: روسيا اليوم
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