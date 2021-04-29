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صحة
هؤلاء عليهم الامتناع عن أكل البصل!
Lebanon 24
29-04-2021
|
02:00
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كشفت الدكتورة تاتيانا بوتشاروفا، أخصائية الغدد الصماء، كمية البصل التي يمكن تناولها في اليوم ومن عليه استبعاد البصل من نظامه الغذائي.
وتشير الأخصائية في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن كمية السعرات الحرارية في 100 غرام من البصل هي 40 سعرة حرارية فقط، ولكنه غني بفيتامينات مجموعة В وحمض الاسكوربيك.
وتقول: "إن ما يشاع بأن البصل يعزز منظومة المناعة، ليس سوى خرافة. ولكن البصل يحتوي على العديد من المبيدات النباتية، التي هي مواد نشطة تمنع نمو البكتيريا والفيروسات. كما أن البصل يحفز عملية الهضم والشهية، ومدر خفيف للبول ويطهر الجسم من السموم. والبصل ضروري لتكوين الدم، لأنه يحتوي على الكوبالت الذي هو من مكونات فيتامين B12 المسؤول بصورة خاصة عن إنتاج خلايا الدم الحمراء، ومعالجة الكوليسترول وفيتامين D. ويحتوي البصل على نسبة عالية من السيليكون الضروري للأوعية الدموية والعظام والشعر".
ولكن في نفس الوقت هناك موانع لتناول البصل. فمثلا على الأشخاص الذين يعانون من التهاب البنكرياس والمعدة وقرحة المعدة، الامتناع عن تناول البصل.
وتقول: "يجب الامتناع عن تناول البصل الطازج، لأنه يزيد من حموضة المعدة. لذلك يفضل تناول البصل المطبوخ على الرغم من انخفاض نسبة الفيتامينات فيه".
وتضيف الأخصائية، عند عدم وجود ما يمنع أكل البصل، يمكن تناول بصلة متوسطة الحجم يوميا.
المصدر: نوفوستي
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