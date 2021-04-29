23
o
بيروت
23
o
طرابلس
26
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
28
o
النبطية
20
o
زحلة
18
o
بعلبك
20
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
هل لقاحات "كورونا" فاعلة في وجه السلالة الهندية
Lebanon 24
29-04-2021
|
03:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أودى فيروس "كورونا" بحياة أكثر من 119 ألف شخص في إيطاليا، وهو أكبر عدد من الوفيات في الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من بدء برنامج التطعيم في كانون الأول من السنة الماضية، لا يزال المئات يموتون بسبب الفيروس كل يوم، لكن ليس للإغلاق أو عدمه صلة لأن الوقاية تبقى حجر الزاوية في محاربته، كما للقاحات، على الرغم بعض العوارض الجانبية، الدور الأساسي في محاربة الفيروس.
في الأمس أكدت الحماية المدنية أنها سجلت 344 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في حين انخفض عدد الاصابات الجديدة إلى 13385 إصابة والمواطنون الذين تعافوا من الجائحة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة 14688 شخصا.
وفي حديث مع "الوكالة الوطنية للإعلام"، عبر الخبير بأمراض القلب والشرايين فرنشيسكو بوتسار عن ثقته بفعالية اللقاحات مع السلالة الهندية المتحورة منه. وأكد أن "الاختبارات جارية حاليا لبلورة الأمر وأن السلالة المتحورة الهندية تمت ملاحظتها من قبل بأن لقاح فايزر - بيونتك وغيره من اللقاحات يعطون رد فعل جيد في التعامل مع السلالة الهندية المتحورة من كوفيد-19، وهذا ما يطمئننا".
يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت أعلنت أن السلالة الهندية من الوباء قد وصلت بالفعل إلى العديد من دول العالم، محذرة من الأضرار التي ستخلفها على السكان. وقال بوتسار انه "يجب علينا ألا نبث الرعب من ناحية سلالات فيروس كورونا ونلاحقها لنتسبب بإثارة قلق الجمهور جراء ذلك"، لكنه أشار الى أن "الفيروس يتغير باستمرار، لذلك يجب علينا عزل الطفرات ودراستها وتكييف الأدوات المتوفرة لدينا واللقاحات والعلاجات المبتكرة لمواجهة هذه الطفرات أيضا".
وقال: "وصلت مستشفيات روما تحاليل الكشف التي أجريت لأفراد جالية الهنود السيخ في محافظة لاتينا (جنوب روما)، للتحقق من إمكان وجود إصابة بالسلالة الهندية وإنه حتى الآن، لم تظهر هناك أي نتائج إيجابية، من ناحية العدوى".
وعادت المطاعم الإيطالية والمؤسسات السياحية للعمل بدءا مع 26 نيسان ضمن الشروط المطلوبة وأكدت الحكومة الإيطالية أنها ستقدم 18 مليار يورو دعما للقطاع السياحي للنهوض به وأنها عازمة في نهاية شهر أيار إعادة الأمور إلى ما قبل انتشار الفيروس.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
تابع
الأكثر قراءة
علماء أميركيون يحذرون من لقاح "فايزر".. هذا ما كشفوه عن تأثيراته
Lebanon 24
علماء أميركيون يحذرون من لقاح "فايزر".. هذا ما كشفوه عن تأثيراته
03:50 | 2021-04-29
29/04/2021 03:50:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يستمر سحب الودائع بالدولار وفق سعر 3900 ليرة؟
Lebanon 24
هل يستمر سحب الودائع بالدولار وفق سعر 3900 ليرة؟
23:30 | 2021-04-28
28/04/2021 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا علمت السلطات السعودية بشحنة الرمان المخدّر
Lebanon 24
هكذا علمت السلطات السعودية بشحنة الرمان المخدّر
23:29 | 2021-04-28
28/04/2021 11:29:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بقرادوني يروي حكاية "أصدقاء عون المبعدين".. فماذا قال عن باسيل؟
Lebanon 24
بقرادوني يروي حكاية "أصدقاء عون المبعدين".. فماذا قال عن باسيل؟
03:15 | 2021-04-29
29/04/2021 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تكون التسوية على حساب الحريري؟
Lebanon 24
هل تكون التسوية على حساب الحريري؟
08:00 | 2021-04-29
29/04/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
16:00 | 2021-04-29
بين المسموح والمحظور.. هذه نصائح غذائية لمرضى كورونا
14:00 | 2021-04-29
بحث صادم يكشف مواد مشعة في العسل!
12:27 | 2021-04-29
هل يمكن أن يسبب اللقاح المضاد لكورنا الإصابة بالفيروس؟.. هذا ما أوضحه خبير
11:00 | 2021-04-29
هل نقص الآثار الجانبية للقاح يعني عدم تحقيق المناعة المطلوبة؟
09:00 | 2021-04-29
جرعة واحدة من أحد هذين اللقاحين "تفعل العجائب"... إليكم التفاصيل
08:00 | 2021-04-29
كشف اللغز.. لهذا السبب نفقد حاسة التذوق عند الإصابة بكورونا
فيديو
"آبل" تطلق إصداراً جديداً لأنظمة "macOS" المخصصة لحواسبها
Lebanon 24
"آبل" تطلق إصداراً جديداً لأنظمة "macOS" المخصصة لحواسبها
08:00 | 2021-04-29
29/04/2021 23:53:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"كبسة" لوزير الداخلية على المطار! (فيديو)
Lebanon 24
"كبسة" لوزير الداخلية على المطار! (فيديو)
03:57 | 2021-04-29
29/04/2021 23:53:22
Lebanon 24
Lebanon 24
المحيط يقذف "كابوسا".. مخلوق صنف بـ"الأبشع والأقرب إلى الخيال العلمي" (فيديو وصور)
Lebanon 24
المحيط يقذف "كابوسا".. مخلوق صنف بـ"الأبشع والأقرب إلى الخيال العلمي" (فيديو وصور)
13:00 | 2021-04-28
29/04/2021 23:53:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact