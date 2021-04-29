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صحة
علماء أميركيون يحذرون من لقاح "فايزر".. هذا ما كشفوه عن تأثيراته
Lebanon 24
29-04-2021
|
03:50
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كشف علماء أميركيون، بحسب ما أفادت وكالة "سبوتنيك"، أن لقاح "فايزر-بيونتيك"، المضاد لفيروس كورونا، يسبب مشاكل عصبية قد تؤدي إلى أمراض فتاكة، منها مرض ألزهايمر.
ونقلت مجلة "Microbiology & Infectious Diseases" الأميركية الدراسة، التي أعدها العلماء بشأن هذا الموضوع، حيث تبين لهم أن البروتينات المعدلة وراثيا المستخدمة في لقاح "فايزر" قادرة على تغيير الحمض النووي البشري.
كما لاحظ الباحثون أنه بمجرد حقن اللقاح في الجسم لن يبقى جسم الإنسان كما كان سابقا، حيث تبدأ البروتينات وظيفتها في الجسم وتغير ما ورد في الدراسة، وفقاً لما جاء في تقرير نشرته "سبوتنيك".
وبحسب المجلة فإن اللقاح "فايزر" الذي يحتوي على هذه البروتينات أخذ الموافقة الكاملة والطارئة في الولايات المتحدة الأميركية دون اختبار جدي لسلامة المنتج على الإنسان خلال السنوات المقبلة.
المصدر:
سبوتنيك
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