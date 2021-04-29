موديرنا: سنوظف استثمارات لإنتاج 3 مليارات جرعة من لقاح كوفيد في 2022

أعلنت مجموعة "موديرنا" الاميركية، اليوم، نيتها الاستثمار في خطوط إنتاجها لتتمكن من إنتاج 3 مليارات جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا سنة 2022، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".

وهذه المجموعة للتكنولوجيا الحيوية التي طورت لقاحا يعتمد على تقنية الحمض النووي الريبي المرسال مثل "فايزربايونتيك"، رفعت أيضا توقعاتها لعام 2021، وتأمل الآن أن تكون قادرة على توفير ما بين 800 مليون ومليار جرعة هذا العام، كما أوضحت في بيان.

وتعتزم "موديرنا" خصوصا الاستثمار في مرافق المجموعة السويسرية "لونزا"، أحد الموردين الرئيسيين في قطاع الأدوية، و"روفي" الإسبانية التي تقوم بتعبئة القوارير.

ولم تكشف كلفة هذه العمليات التي ستمولها المجموعة.

وقال مدير "موديرنا" في أوروبا دان ستانر للقناة السويسرية العامة "آر تي إس 1" اليوم: "نحن نرى أن الفيروس ينتشر بسرعة، ونرى أنه يتحور، ونشهد ظهور متحورات جديدة (...) علينا أن نتخذ زمام المبادرة لنكون جاهزين إذا لزم الأمر لجرعة ثالثة".

وستبدأ هذه الاستثمارات تؤتي ثمارها نهاية العام 2021 وبداية العام 2022.

وأعلنت "لونزا" صباح اليوم أنها ستنشئ 3 خطوط إنتاج إضافية في موقعها في فياج (في مقاطعة فاليه السويسرية) مما يتيح مضاعفة إنتاج المواد اللازمة لتصنيع لقاح "موديرنا".