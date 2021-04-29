بين المسموح والمحظور.. هذه نصائح غذائية لمرضى كورونا

في ظل الارتفاع غير المسبوق في عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم في الوقت الراهن، نتيجة الطفرات المفاجئة، تسابق الحكومات والسلطات والمنظمات الصحية الزمن لمواجهة الأزمة.

ويلعب النظام الغذائي السليم دورا رئيسيا في التغلب على التداعيات السلبية للفيروس، عن طريق تعزيز المناعة ورفع مستوى الطاقة لدى المرضى، وعليه ينصح الخبراء مرضى كوفيد 19 باتباع عدد من الإرشادات الصحية، حسب ما جاء في موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة، وهي كالتالي:



1- الحرص على تناول الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وبالأخص فيتامين c وفيتامين D بشكل أكبر مقارنة بالعناصر الغذائية الأخرى.2- تناول الأطعمة التي من شأنها أن تساعد في إعادة بناء العضلات والمناعة ومستويات الطاقة.3- تناول كميات صغيرة من الشوكولاتة الداكنة بها 70% على الأقل من الكاكاو.

4- ضرورة تناول خمس حصص من الفاكهة والخضرhوات يوميا.

5- تناول الأطعمة اللينة على فترات قصيرة.



6- عدم الاحتفاظ بالأطعمة المتبقية، والتعامل معها كنفايات طبية.7- اتباع نظام غذائي متوازن مع الكربوهيدرات والدهون والبروتينات المعتدلة.8- تناول مكملات غذائية عن طريق الفم ومضادات الأكسدة لتلبية متطلبات التغذية الجسدية.

9- يجب تناول شاي الزنجبيل في حال الإصابة بالإسهال.

10- الحرص على تناول الأطعمة المعززة للطاقة مثل الموز أو التفاح أو البرتقال أو عصير الليمون الحلو، من أجل القضاء على الإرهاق بعد الإصابة بكورونا.

11- تناول الكثير من السوائل مثل الماء الدافئ مع النعناع، للحد من السعال الجاف.

12- تجنب المشروبات السكرية والكحولية والقهوة، حيث أنها تؤدي إلى الجفاف.

13- الحرص على تناول من 8-10 أكواب من الماء يوميا لترطيب الجسم.

14- إضافة البهارات مثل الزنجبيل والثوم والكركم، إلى الوجبات الغذائية.