صحة

أوّلها الارتعاش.. 4 علامات تشير إلى خطر الإصابة بمرض باركنسون

Lebanon 24
30-04-2021 | 05:00
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مرض باركنسون هو حالة تؤثر على الدماغ وتسبب مشاكل مثل الاهتزاز والتصلب التي تزداد سوءا بمرور الوقت.

ويعرف مرض باركنسون أيضا بأنه حالة تقدمية حيث تتعطل الإشارات التي يتم توصيلها بين الدماغ والجهاز العصبي. ويتسبب هذا في عدد من الإعاقات، كثير منها يتعلق بالحركة.

وغالبا ما تكون الأعراض خفية في البداية ولكنها تصبح واضحة تماما مع تقدم الحالة.

وتوجد أربع علامات مبكرة، يجب على الشخص ألا يتجاهلها، فهي تشير إلى أن شخصا ربما يكون في خطر.

الارتعاش

تم وصف الهزات بأنها علامة رئيسية على المرض. وتتضمن الهزات ارتعاشا أو اهتزازا مستمرا في اليدين أو الساقين أو الذقن. وقد تبدأ الهزات تدريجيا، وتبدأ أحيانا برعشة بالكاد تكون ملحوظة وقد تكون في يد واحدة فقط.

الرعاش شائع وقد يزداد سوءا بمرور الوقت.

صعوبة المشي

قد يبدأ نمط مشي الشخص في التغيّر، حيث يمكن أن يتباطأ المشي كثيرا أو يسحب المريض أقدامه أثناء المشي.

ويُشار إلى هذا غالبا باسم "المشي العشوائي". وقد يكون هناك أيضا تأرجح أقل في الذراعين عند المشي.

ضعف التوازن

يستهدف مرض باركنسون على وجه التحديد الخلايا العصبية الموجودة في أعماق الدماغ. وتتحكم أعصاب العقد القاعدية في التوازن والمرونة، لذا فإن أي ضرر يلحق بهذه الأعصاب يمكن أن يضعف توازن الشخص.

وسيجري الطبيب العام اختبارا يُعرف باسم اختبار السحب لتقييم توازن الشخص وتحديد ما إذا كانت الأعراض لمرض باركنسون أم لا.

قصور الإيماء

تتضمن تعابير الوجه حركات عضلية دقيقة ومعقدة. وإذا أصبحت تعبيرات وجه الشخص أكثر اكتئابا أو ذات مظهر مجنون، فقد يكون ذلك من أعراض مرض باركنسون.

وتتحرك عضلات الوجه بشكل أبطأ أو متصلب أكثر من المعتاد، وقد يعاني المرضى أيضا من وميض العينين بشكل أبطأ.

وإذا كنت تعتقد أنك مصاب بمرض باركنسون ، فيجب عليك التحدث إلى طبيبك العام.

ويشار إلى أنه ليس من السهل دائما تشخيص الحالة. لذلك من المهم مراجعة أخصائي باركنسون للحصول على تشخيص دقيق والنظر في أفضل خيارات العلاج.
المصدر: نوفوستي
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