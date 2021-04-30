دراسة مقلقة حول كورونا.. هل يسبب الفيروس سكتات دماغية بين الشباب؟

قال علماء من أكثر من 30 دولة إنهم اكتشفوا نسبة "عالية بشكل غير عادي" من المرضى الشباب الذين نُقلوا إلى المستشفى بسكتة دماغية بعد إصابتهم بـ "كوفيد-19".

وتبين أن واحدا من كل أربعة مرضى أصيب بسكتة دماغية ناتجة عن "كوفيد"، تقل أعمارهم عن 55 عاما، وفقا لدراسة دولية شاملة نُشرت في مجلة Stroke التي راجعها الأقران.

ويعتبر هذا الرقم مرتفعا جدا، نظرا لأن ما بين 10% و15% فقط من مرضى السكتة الدماغية، تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عاما.

والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الباحثين يقولون إن "كوفيد-19" يمكن أن يتسبب بحدوث سكتة دماغية لدى الأشخاص الأقل عرضة للإصابة بها عادة.

وقال البروفيسور بجامعة Hebrew، رونين ليكر، أحد الباحثين المشاركين في الدراسة البالغ عددهم 90 مشاركا: "لم يظهر العديد من المرضى، وخاصة الصغار منهم، أي عامل خطر تقليدي للإصابة بالسكتات الدماغية، مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والسكري ومشاكل القلب وما إلى ذلك".

وقال ليكر لوسائل إعلام إسرائيلية إن البيانات تظهر "صلة بين الفيروس التاجي والسكتات الدماغية لدى المرضى الأصغر سنا نتيجة انسداد الأوعية الدموية الكبيرة". ويقول الباحثون إنه حتى المرضى الذين أصيبوا بـ"كوفيد-19" بشكل خفيف أو من دون أعراض، لا يتم حمايتهم من العواقب الوخيمة المحتملة.