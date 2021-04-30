3 مشروبات شائعة قد تتسبب بضرر دائم للكلى

الكلية هي العضو المسؤول عن تنقية الدم من السموم والعوادم الناتجة عن عملية التمثيل الغذائي، والتحكم في حجم السوائل في الجسم، إضافة إلى موازنة كمية العناصر الكهربائية مثل الأيونات والأملاح. وبحسب الخبراء، فإن تناول أنواع معينة من المشروبات الشائعة قد يكون ضاراً بصحة الكليتين.

وفي ما يلي أهم 3 مشروبات شائعة تتسبب بضرر دائم للكليتين، بحسب ما أورد موقع "إم إس إن" الإلكتروني:

المشروبات الغازية



إذا كنت ترغب في حماية كليتيك، فلا بد من استبعاد المشروبات الغازية المحلاة بالسكر من نظامك الغذائي الآن. وجدت دراسة نشرت عام 2016 في مجلة "نيورولوجي" أن الأشخاص الذين شربوا أكثر من أربعة مشروبات غازية محلاة بالسكر في الأسبوع، كانوا أكثر عرضة بمقدار الضّعف لخطر الإصابة بأمراض الكلى.

قد يكون التأثير أكثر وضوحًا تناول الكولا بالتحديد، حيث وجدت دراسة نشرت في مجلة "إبيدميولوجي" أن الأفراد الذين تناولوا الكولا بشكل يومي، كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

المشروبات الغازية المحلاة صناعياً (دايت صودا)



قد لا يكون شرب صودا الدايت أفضل بكثير من المشروبات المحلاة بالسكر أو شراب الذرة عالي الفركتوز عندما يتعلق الأمر بصحة الكلى. وفقًا لدراسة أجريت عام 2011 ونشرت في المجلة السريرية للجمعية الأمريكية لأمراض الكلى، كانت النساء اللاواتي شربن اثنين أو أكثر من المشروبات الغازية المحلاة صناعياً في اليوم أكثر عرضة بمرتين لانخفاض وظائف الكلى.

العصائر المحلاة بالسكر



مع نسبة السكر العالية والسعرات الحرارية الوفيرة، فإن العصير ليس صديقًا للكليتين. أظهرت دراسة نشرت في مجلة "نيورولوجي" أن الأفراد الذين شربوا العصائر المحلاة بالسكر لديهم معدلات أعلى بكثير من أمراض الكلى المزمنة من أولئك الذين نادراً ما يشربون المشروبات السكرية.