صحة

للتخلص من رائحة الإبطين في الصيف.. 5 علاجات منزلية

Lebanon 24
01-05-2021 | 11:00
A-
A+
Doc-P-818510-637554722908630788.jpg
Doc-P-818510-637554722908630788.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا، بعض العلاجات المنزلية التي تساعد على التخلص من الرائحة المحرجة للإبطين، خاصةً خلال الصيف.

الملح الصخري
ضع بعض الملح الصخري في دلو ماء فاتر، واخلطه حتى يذوب ثم استخدمه في الإبطين. يتميز الملح الصخري بتطهير فعال، ويساعد في القضاء على التعرق المفرط.

خل التفاح

خذ كوباً من خل التفاح واخلطه بنصف كوب من الماء. ضعه في زجاجة رذاذ واستخدمه كل ليلة على الإبط قبل النوم، واغسله بالماء الفاتر في الصباح.

البطاطس
قطع شرائح رقيقة من البطاطس وافركها حول الإبط لمدة 30 دقيقة، واغسله بالماء فتتلاشى الروائح الكريهة.

صودا الخبز مع الليمون
اخلط ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز بملعقة كبيرة من عصير الليمون حتى تتحولان إلى عجينة. ادلك الخليط على الإبط 10 دقائق بحركة دائرية، ثم اغسله بالماء.

عصير الطماطم

امزج عصير الطماطم بعصير الليمون، وضع الخليط 10 دقائق تحت الإبطين ثم اغسله بالماء البارد.

 

المصدر: 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
02:00 | 2021-05-02
16:00 | 2021-05-01
14:00 | 2021-05-01
08:00 | 2021-05-01
06:29 | 2021-05-01
05:00 | 2021-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website