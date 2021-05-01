للتخلص من رائحة الإبطين في الصيف.. 5 علاجات منزلية

أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا، بعض العلاجات المنزلية التي تساعد على التخلص من الرائحة المحرجة للإبطين، خاصةً خلال الصيف.

الملح الصخري

ضع بعض الملح الصخري في دلو ماء فاتر، واخلطه حتى يذوب ثم استخدمه في الإبطين. يتميز الملح الصخري بتطهير فعال، ويساعد في القضاء على التعرق المفرط.

خل التفاح



خذ كوباً من خل التفاح واخلطه بنصف كوب من الماء. ضعه في زجاجة رذاذ واستخدمه كل ليلة على الإبط قبل النوم، واغسله بالماء الفاتر في الصباح.

البطاطس

قطع شرائح رقيقة من البطاطس وافركها حول الإبط لمدة 30 دقيقة، واغسله بالماء فتتلاشى الروائح الكريهة.

صودا الخبز مع الليمون

اخلط ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز بملعقة كبيرة من عصير الليمون حتى تتحولان إلى عجينة. ادلك الخليط على الإبط 10 دقائق بحركة دائرية، ثم اغسله بالماء.

عصير الطماطم



امزج عصير الطماطم بعصير الليمون، وضع الخليط 10 دقائق تحت الإبطين ثم اغسله بالماء البارد.