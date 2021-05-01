صحة

خبر سار من الصحة العالمية.. ترخيص لقاح جديد فعال بنسبة 94.1%

Lebanon 24
01-05-2021 | 14:29
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أعطت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، لقاح "موديرنا" المضاد لكوفيد-19 ترخيص الاستخدام الطارئ، ليرتفع بذلك عدد اللقاحات المضادّة لفيروس كورونا التي حصلت لغاية اليوم من المنظمة الأممية على هذه الإجازة إلى خمسة.

وقالت المنظمة في بيان إن فريق الخبراء الاستشاري الاستراتيجي التابع لها بشأن التطعيم خلص إلى أن لقاح موديرنا فعال بنسبة 94.1 بالمئة.

وأضافت أن هذا اللقاح "يضاف إلى القائمة المتزايدة للقاحات المرخص باستخدامها في الحالات الطارئة من قبل منظمة الصحة العالمية".

ولقاح موديرنا مرخص منذ أشهر في الولايات المتحدة وأوروبا، لكن أهمية حصوله على ترخيص الاستخدام الطارئ من قبل منظمة الصحة العالمية تكمن في أن هذه الخطوة تتيح للدول التي لا يمكنها تقييم فعالية اللقاحات بقدراتها الذاتية أن تعتمد على تقييم المنظمة الأممية، كما أنها تسمح بضم هذا اللقاح إلى سلة اللقاحات التي يوفرها برنامج "كوفاكس" للدول الفقيرة.

واللقاحات الأربعة الأخرى التي سبقت موديرنا في الحصول على ترخيص الاستخدام الطارئ من قبل منظمة الصحة العالمية هي "فايزر-بيونتيك" ولقاحا "أسترازينيكا" المصنعان في الهند وكوريا الجنوبية، و"جونسون آند جونسون".

المصدر: الحرة
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