نتيجة مفاجئة.. هذا هو السبب وراء الأعراض الجانبية للقاحات كورونا

توصل مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة إلى نتيجة مفاجئة هي أن "القلق" وليس مشكلة في اللقاحات، كان السبب وراء حالات إغماء ودوار وردود فعل مؤقتة لدى العشرات ممن تلقوا لقاح "جونسون آند جونسون" في الولايات المتحدة.

ووفقا للخبراء، فإن الحالات التي تحدثت عنها المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الجمعة، هي مثال حي على ظاهرة تم تسجيلها لعقود حيال لقاحات مختلفة.

وبغض النظر عن نوع اللقاح، يصاب كثير من الناس بالذعر من الحقنة بشكل يحفز رد فعل جسديا لديهم.

وكانت الباحثة الكندية، نوني ماكدونالد، قد عملت على دراسة حوادث مماثلة، وقالت إن هذه الأعراض كانت متوقعة من قبل.

"كنا نعلم أننا سنرى هذا"، قالت ماكدونالد.