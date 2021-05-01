للنعناع فوائد كثيرة... اليكم أبرزها

يتميز النعناع بأنه مضاد للميكروبات، ومضاد للفيروسات، ومضاد أكسدة قوي (Antioxidant)، ومضاد للأورام، ومضاد للحساسية (Anti Allergic).يتميز النعناع بالعديد من الفوائد الصحية، نذكر الان أهم فوائد شرب النعناع:1. السيطرة على اضطرابات المعدة ومتلازمة القولون العصبيمن أهم فوائد شرب النعناع تخفيف المشكلات الهضمية، حيث يحتوي النعناع على مركبات ترخي الأنسجة في المسالك المعوية، كما أن للنعناع خواص تمكنه من تخفيف الام المعدة لدى الأطفال.كما أنه يتميز بتأثيره المضاد للتشنجات (Anti Spasmodic) حيث يقوم بإرخاء عضلات الجهاز الهضمي ويخفف من أعراض القولون العصبي التي تشمل الألم في المعدة، وانتفاخات وتراكم الغازات، والإسهال.2. السيطرة على تشنجات المريءتشير العديد من الدراسات أن منتجات النعناع تساعد على تقليل تقلصات المريء، حيث يساعد خلط بضع قطرات من خلاصة النعناع في كوب من الماء وشربه قبل تناول الطعام في منع التقلصات.3. يساعد في علاج حالات الصداعيعد المنثول هو العنصر النشط في النعناع، وتظهر بعض الدراسات أنه من الممكن أن يخفف من الام الصداع النصفي، ويقلل من الأعراض الأخرى، مثل: الغثيان والقيء المصاحب للصداع.4. التخلص من رائحة الفم الكريهةيتميز النعناع بخصائصه المضادة للبكتيريا فيعتقد أنه يمنع البكتيريا من تشكيل طبقة المينا على الأسنان، ويساعد على التخلص من رائحة الفم إلى جانب قتل البكتيريا.