آثار جانبية خطيرة وغير متوقعة لزيت فول الصويا... هذا ما كشفته دراسة حديثة

يستهلك الأشخاص في مختلف أصقاع الأرض زيت فول الصويا النباتي لطهي مختلف الأطعمة، كما يستخدمونه أيضا في مجال العناية بالبشرة والشعر.
وعلى الرغم من أن زيت فول الصويا النباتي غني بالعناصر الغذائية المفيدة، ويحقق العديد من الفوائد للجسم، إلا أن دراسة حديثة أفادت بأن الاستهلاك المفرط لهذا الزيت يسبب آثار جانبية خطيرة غير متوقعة، إذ يؤدي إلى حدوث تغيرات عصبية في الدماغ، ويمكن أن يسبب تلفه، وذلك وفقا لما نشره موقع "ميديك فوريوم" الطبي الروسي.
وأجرى الأطباء دراستهم على الفئران، فوجدوا بعد التحليلات أن زيت فول الصويا النباتي أثّر سلبا على أكثر من 100 جين مختلف في الجسم، بما في ذلك الجين الذي يتحكم في إفراز الجسم لهرمون الأوكسيتوسين، وهو ما يسمى بهرمون الحب.