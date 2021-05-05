صحة

نصائح من أخصائية تغذية عن الأكل في الأعياد: هذه الأمور أساسية!

Lebanon 24
05-05-2021 | 05:00
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نصحت أخصائية تغذية روسية مواطنيها بأن يتجنبوا خلال عطلة الأعياد في أيار الإفراط في الطعام غير الصحي، وبشرب حوالي لترين يوميا من الماء وتناول الخضروات.

وقالت الأخصائية مارغريتا ماكوخا بهذا الشأن: "مهمة الشخص عند تنظيم وجبات الطعام في الأعياد ليست الإفراط في تناول الطعام، بل محاولة اتباع نظام غذائي سليم وصحي. عادة في أيام العطلات يمكننا تحمل حوالي 20٪ من الطعام غير الصحي على شكل معجنات وحلويات وأطعمة شهية، ومع ذلك، فمن الأفضل الابتعاد عن مثل هذه الأطعمة، وتطبيع النظام الغذائي قدر الإمكان في نهاية العطلة".

ولفتت أخصائية التغذية إلى أن نظام الشرب أيضا سيساعد على عدم الإفراط في تناول الطعام، وذلك بتناول حوالي 2 لتر من الماء النظيف يوميا، مشيرة إلى أن شرب كوب من الماء قبل وجبات الطعام يساعد في  التحكم بشكل أفضل في الشهية.

ويُنصح ببدء وجبة الطعام بتناول جزء من الخضار، لأنها غنية بالألياف وتمنح شعورا بالشبع وتحد من الإفراط في تناول الطعام.

وقالت ماكوخا في هذا السياق: "بالطبع، لا أحد محصن من الإفراط في تناول الطعام بشكل عرضي أو مقصود، خاصة في أيام العطلات. بعد هذه الاضطرابات، يمكنكم القيام بصيام يوم أو يومين. وعلى سبيل المثال، تناول الخضار والحليب والتفاح، ثم العودة إلى نظام غذائي صحي" .
المصدر: روسيا اليوم
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