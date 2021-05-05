إعلان هام من "الصحة العالمية".. جرعتان من هذا اللقاح فعالتان بمواجهة كورونا

أعلن خبراء الصحة العالمية، أن جرعتين من لقاح سينوفارم فعالتان في مواجهة كورونا.ووقعت شركة جلفار للصناعات الدوائية اتفاقية مع G42 Medications Trading ومقرها أبوظبي لبدء تصنيع لقاح سينوفارم الصيني في الإمارات.وذكرت الشركة أنها ستبدأ بتصنيع اللقاح الصيني في نيسان والذي اعتمدته الإمارات العام الماضي لمواجهة فيروس كورونا.يذكر أن الدراسات السريرية الإماراتية للقاح سينوفارم الصيني أظهرت فعالية تصل إلى 86% في مواجهة أعراض فيروس كورونا.