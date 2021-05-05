صحة

الألم أسفل البطن عند الرجال علامة للإصابة بأحد هذه الأمراض... راجعوا الطبيب

Lebanon 24
05-05-2021 | 14:00
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يشعر الرجال في بعض الأحيان بألم في منطقة أسفل البطن، وهو ما قد يحدث نتيجة لمجموعة من الأسباب المرضية المتعددة، التي تختلف عن تلك التي عند النساء لنفس المشكلة.

ووفقا لما نشره موقع "mountelizabeth" الطبي، فإن الإحساس بألم أسفل البطن عند الرجال يكشف عن الإصابة ببعض الأمراض التي ينبغي مراجعة الطبيب في الحال، إليك أكثر الأمراض الشائعة نتيجة لهذا الألم عند الرجال:

- الفتق الإربي: كثيرا ما يصيب الرجال الفتق الإربي، وتشمل أعراضه تورم مؤلم في أسفل البطن أو الفخذ ويختفي عند الاستلقاء، إضافة إلى تفاقم الألم عند الضحك أو السعال أو الانحناء، والشعور بالشبع. ويحدث الفتق الإربي عند الرجال عندما تندفع الأنسجة المعوية عبر عضلة البطن.

- حصوات الكلى: تكوّن الحصى في الكلى يؤدي غالبا إلى آلام شديدة أسفل البطن وخاصة باتجاه الخلف ويسبب أيضا حرقة أثناء التبول.

- القولون العصبي: من أكثر الأعراض الشائعة للإصابة بالقولون العصبي هو الشعور بآلام في البطن وخاصة في المنطقة السفلية وهذا نتيجة تشنج الأمعاء الدقيقة والغليظة وأيضا الإصابة بإسهال مزمن أو العكس إمساك مزمن.

- التواء الخصية: ينتج عن التواء الخصية لدى الرجال شعور بآلام حادة في منطقة أسفل البطن وألم في الخصية ويؤدي إلى الغثيان والقيء، وفي هذه الحالة يلتف الحبل المنوي حول نفسه مما يؤدي إلی انقطاع الدم المغذي للخصية ويستدعي هذا الأمر تشخيص سريع ودقيق وعملية جراحية مستعجلة، علما أن أي خطأ في تشخيص التواء الخصية يؤدي إلی تلفها كليا.

- التهاب الزائدة: يسبب التهاب الزائدة شعورا مؤلما يصاحبه ارتفاع في درجة حرارة الجسم وقيء.
المصدر: سبوتنيك
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