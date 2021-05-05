5 حالات يساعد فيها تناول الخبز على إنقاص الوزن

يظن الكثيرون بأن تناول الخبز أثناء اتباع حمية غذائية لإنقاص الوزن، أمر خاطئ، إلا أن خبراء التغذية لديهم رأي مختلف حيال تناول الخبز أثناء اتباع نظام غذائي لإنقاص الوزن.

فيما يلي بعض الطرق التي يمكن أن يساعدك بها خبز الحبوب الكاملة على إنقاص الوزن، بحسب ما أورد موقع “إم إس إن” الإلكتروني:



1. يبقيك ممتلئا لفترة أطول

يلجأ الكثير من الناس إلى منتجات الخبز كوسيلة للبقاء ممتلئين أثناء النهار مع الحصول على دفعة من الكربوهيدرات المنشطة، وبحسب الخبراء فإن ما يهم في عملية إدارة الوزن هو نوعية الخبز الذي يتم استهلاكه.

تقول ليزا يونج، الحاصلة على درجة الدكتوراه في التغذية: "يتجنب الكثير من الناس الحبوب خوفًا من زيادة الوزن، دون أن يعلموا أن خبز الحبوب الكاملة (مثل القمح الكامل أو الشوفان) يحتوي على الألياف التي تجعل الإنسان يشعر بالشبع لساعات أطول، وهذا يساعد على تجنب تناول المزيد من الطعام ويساهم في إنقاص الوزن.



2. الحصول على دفعة من الأليافيحتوي الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة على الألياف التي تعتبر عنصراً أساسياً لفقدان الوزن.تقول الدكتورة جنان بانا: "قد يحتوي خبز الحبوب الكاملة على قدر كبير من الألياف التي تساعدك على الشعور بالشبع ولا تزيد السعرات الحرارية بشكل كبير. الألياف هي جزء مهم جدًا من النظام الغذائي لفقدان الوزن."وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، يجب أن تستهلك ما لا يقل عن 25 إلى 30 جرامًا من الألياف يوميًا للحصول على صحة مثالية.3. تعزيز صحة الأمعاء

إلى جانب الشعور بالشبع، فإن أحد أهم جوانب تناول الأطعمة الغنية بالألياف هو تعزيز صحة الأمعاء. ووفقًا لأخصائي التغذية جونز هوبكنز ميديسن، فإن تناول الخبز الذي يحتوي على 100٪ من القمح الكامل أو الحبوب الكاملة، يجعل الطحين أكثر ثراء بالألياف التي يمكن أن تساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم، وتعزز صحة الأمعاء الإيجابية، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويمكن أن تساعد في إدارة الوزن.

4. منع الإفراط في تناول الطعام

يقول أخصائي التغذية ورئيس تحرير موقع “هليث أدفايس” إدي ريدز، إن أنواع الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تمنحك الشعور بالامتلاء لفترة أطول، وهذا يحد من الحاجة لتناول كميات إضافية من الطعام، وبالتالي يساهم في زيادة فرص النجاح في إنقاص الوزن”

5. وسيلة رائعة لتناول الأطعمة المغذية

يشير خبراء التغذية إلى أن خبز الحبوب الكاملة يمكن أن يكون طريقة سهلة لإضافة المزيد من الأطعمة المغذية إلى وجبتك التي لن تحصل عليها بدونها، مثل البيض والأفوكادو وزبدة الجوز.