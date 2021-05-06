بينها الامتناع عن العشاء.. 5 عادات تمنعك من خسارة الوزن

كشفت الأخصائية الروسية في التغذية، إيرينا بيساريفا، عن العادات السيئة التي تمنع انقاص الوزن.وبحسب الأخصائية، أولا وقبل كل شيء، يجب على المرء أن يتخلى عن نمط الحياة المستقرة الذي يبطئ عملية التمثيل الغذائي ويساهم في تراكم الدهون.ولفتت إلى أن العادة السيئة أيضا هي أكل الفاكهة في الليل، إذ يجب أن تؤكل الفاكهة في النصف الأول من اليوم، حتى الساعة 4 مساء، فعلى الرغم من احتوائها على سكريات نباتية طبيعية.وأضافت الأخصائية أن هناك عادة أخرى تتعارض مع فقدان الوزن، وهي النوم متأخرا، وهذا يرجع إلى حقيقة أنه في هذا الوقت يتعافى الجسم، وتقوي المناعة، وتوازن الهرمونات. ووفقا لها، من الضروري أن يرتاح الجسم.ومن العادات السيئة الأخرى أشارت الأخصائية إلى تناول الطعام بسرعة كبيرة، وحذرت من أنه "عندما نأكل بسرعة كبيرة، لا يكون لدى الجسم وقت لهضم الطعام الذي أتى إليه، ولا يحدث الشبع. ويصبح هناك احتمال أن نأكل أكثر بكثير مما نحتاجه بالفعل".وأضافت بيساريفا أنه من العادات السيئة أيضا هو أن بعض الناس يفضلون عدم تناول الطعام في الصباح، لكن من الضروري اللجوء إلى وجبة خفيفة على الأقل، لأن الإفطار يبدأ في عملية التمثيل الغذائي ويعطي الطاقة، كما أن الامتناع عن وجبة الإفطار لا يساهم في إنقاص الوزن.