تنبيه.. تورم القدم والكاحل قد يشير لمشاكل صحية خطيرة

يعد تورم القدم والكاحل من المشاكل التي قد تواجهنا بشكل متكرر لعدة أسباب، مثل الوقوف، أو السير لفترة طويلة، أو ارتداء أحذية غير مريحة، وما شابه.
إلا أنه في بعض الأحيان، قد يشير تورم القدم والكاحل إلى عدة مشاكل صحية، وفيما يلي نوضح بعض المشاكل الصحية التي ترتبط بتورم القدم والكاحل:
وبجانب الأوعية الدموية، تعمل الأوعية اللمفاوية على توصيل الأكسجين، والمواد المغذية، إلى الأنسجة والأعضاء، وإزالة السموم، وثاني أكسيد الكربون، ولكن انسدادها يؤدي إلى حالة تراكم غير طبيعية للسوائل تُعرف بـ ”الوذمة اللمفية“ قد تحدث بسبب الالتهابات، والجراحة، والصدمات، والإشعاع، وعلاج السرطان وعوامل أخرى.