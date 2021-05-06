في ظل كورونا.. زيادة الطلب على هذه العملية الجراحية التجميلية

كشف تقرير أميركي زيادة الإقبال على بعض العمليات الجراحية التجميلية في الولايات المتحدة على الرغم من جائحة كورونا.

وقدم أخصائيو الجمعية الأميركية لجراحي التجميل (ASPS) تقريرا لعام 2020، أشاروا فيه إلى أن عملية تكبير الأرداف كانت من بين أكثر الجراحة التجميلية شيوعا.

وأكد التقرير أن الطلب على العملية زاد بنسبة 22٪ مقارنة بعام 2019. وقام أكثر من 1200 شخص على إجراء هذه العملية الولايات المتحدة،. ويُعتقد أن وسائل التواصل الاجتماعي اثرت بشكل إيجابي على شعبية هذا النوع من الجراحة.

هذا وسجل التقرير تراجعا في الطلب على بعض التخصصات وكان الانخفاض الأكبر في عمليات زراعة الشعر، حيث انخفض الطلب عليها بنسبة 60٪: أي من 24 ألف إلى 9.6 ألف عملية.

هذا وتوصي جامعة "ستانفورد" الأميركية باتباع نظام غذائي غني بالكربوهيدرات والدهون للحفاظ على الشباب، والذي يمكن أن يكون بديلا للجراحة التجميلية.