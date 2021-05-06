إليكم أبرز 4 أعراض لإصابة الأطفال بكورونا

كشف الطبيب المصري عبد الله عرفة، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، أن "ارتفاع درجة الحرارة، والطفح الجلدي، والقيء والإسهال، من أبرز أعراض فيروس كورونا، التي قد تظهر على الأطفال حديثي الولادة".
وحذر عرفة من أنه يصادف حالات إصابة بكورونا بين رضع عمرهم أيام، مطالبا الجميع بتوخي الحذر، مشير إلى أن البعض منهم لا يظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا.
وأكد أن الموجة الثانية أشد في الانتشار، ما تسبب في إصابة الإطفال بـ"كوفيد 19"، موضحا أن "عدد الفيروسات المهاجمة لجسم الأطفال من عمر يوم واحد، موجودة بنفس العدد في أجسام البالغين".