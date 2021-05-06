22
o
بيروت
22
o
طرابلس
18
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
21
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
"سبوتنيك لايت".. لقاح روسي جديد من جرعة واحدة لمواجهة كورونا
Lebanon 24
06-05-2021
|
12:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت روسيا، الخميس، أنها سجلت رسميا لقاح "سبوتنيك لايت" ذو الجرعة الواحدة المضاد لفيروس كورونا، خلافا للقاحها التقليدي "سبوتنيك في" الذي يؤخذ في جرعتين.
ووفق بيان صادر عن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، الذي يمول تطوير اللقاح، فإن فعالية "سبوتنيك لايت" تصل إلى 79,4 بالمئة، مقابل 91,6 بالمئة لـ"سبوتنيك في"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
والخميس أيضا، أيّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، رفع بلاده براءات الاختراع عن لقاحاتها المضادة لكورونا.
وكانت روسيا قد أعلنت، الاثنين، عن توجهها إلى العديد من الشركات الصينية لتصنيع لقاح "سبوتنيك في"، في محاولة لتسريع الإنتاج مع تزايد الطلب.
وأعلنت روسيا عن ثلاث صفقات بإجمالي 260 مليون جرعة مع شركات لقاحات صينية في الأسابيع الأخيرة.
الأكثر قراءة
ماذا حصل مع نادين نسيب نجيم على حاجز للدرك؟
Lebanon 24
ماذا حصل مع نادين نسيب نجيم على حاجز للدرك؟
02:00 | 2021-05-06
06/05/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما ابلغه لودريان للمسؤولين اللبنانيين عن الحكومة
Lebanon 24
هذا ما ابلغه لودريان للمسؤولين اللبنانيين عن الحكومة
07:39 | 2021-05-06
06/05/2021 07:39:22
Lebanon 24
Lebanon 24
عمره 24 عاما.. تعرفوا على الفائز بأكبر جائزة في تاريخ اللوتو اللبناني (صور)
Lebanon 24
عمره 24 عاما.. تعرفوا على الفائز بأكبر جائزة في تاريخ اللوتو اللبناني (صور)
11:06 | 2021-05-06
06/05/2021 11:06:43
Lebanon 24
Lebanon 24
إستعجال باسيل قطف ثمار تسوية لم تتحقق بعد
Lebanon 24
إستعجال باسيل قطف ثمار تسوية لم تتحقق بعد
03:00 | 2021-05-06
06/05/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان أسود قصير.. دانييلا رحمة تشعل مواقع التواصل برقصها مع بديع أبو شقرا (فيديو)
Lebanon 24
بفستان أسود قصير.. دانييلا رحمة تشعل مواقع التواصل برقصها مع بديع أبو شقرا (فيديو)
04:30 | 2021-05-06
06/05/2021 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
16:00 | 2021-05-06
طريقة بسيطة لكشف إصابتكم بكورونا... ما علاقة الاظافر؟ (صورة)
14:00 | 2021-05-06
إليكم أبرز 4 أعراض لإصابة الأطفال بكورونا
11:00 | 2021-05-06
تنبيه.. تورم القدم والكاحل قد يشير لمشاكل صحية خطيرة
09:16 | 2021-05-06
روسيا تسجل رسميا لقاح "سبوتنيك لايت" ذي الجرعة الواحدة
08:34 | 2021-05-06
"غاماليا" الروسي يعلّق على اعتبار موديرنا الأميركي هو الأفضل
08:00 | 2021-05-06
في ظل كورونا.. زيادة الطلب على هذه العملية الجراحية التجميلية
فيديو
ببوفيه فخم... إعلامية معروفة تحتفل بعيد ميلاد صديقتها! (فيديو)
Lebanon 24
ببوفيه فخم... إعلامية معروفة تحتفل بعيد ميلاد صديقتها! (فيديو)
14:00 | 2021-05-06
07/05/2021 01:38:30
Lebanon 24
Lebanon 24
معركة شرسة بين ثعبان ضخم ومجموعة من الرجال (فيديو)
Lebanon 24
معركة شرسة بين ثعبان ضخم ومجموعة من الرجال (فيديو)
11:00 | 2021-05-06
07/05/2021 01:38:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب امتحان.. مشاجرة دامية بين طالبتين في مدرسة عربية! (فيديو)
Lebanon 24
بسبب امتحان.. مشاجرة دامية بين طالبتين في مدرسة عربية! (فيديو)
05:00 | 2021-05-06
07/05/2021 01:38:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact