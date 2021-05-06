8 علامات تدلّ على نقص الفيتامينات

تؤدي الفيتامينات دورا كبيرا في تعزيز مناعة الجسم في مواجهة الأمراض، وقد اكتسبت أهمية خاصة بعد تفشي وباء كورونا.وهناك علامات يمكن تلمّسها للدلالة على نقص الفيتامينات في الجسم، بالإضافة إلى ما تكشفه التحاليل الطبية، اذ عادة ما يشير تساقط الشعر وتقصف الأظافر إلى نقص فيتامين B7(البيوتن)، الذي يساعد الجسم في تحويل الطعام إلى طاقة.ويؤدي نقص فيتامين B12 إلى انخفاض ضغط الدم، وخفقان القلب، وضعف العضلات، وضعف السيطرة على المثانة والشعور بالتعب والإرهاق، وكذلك النعاس الشديد على مدار اليوم رغم أخذ كفايتك من النوم.أما نقص فيتامين C فيمكن أن يؤدي إلى أعراض عدة بينها، ألم المفاصل، وبطء التئام الجروح، ونزيف اللثة أو الأنف، وجفاف البشرة والإعياء والتعب، وضعف البصر.ووفقا لتقرير نشر على موقع "ويب طب"، تتمثل أعراض الإصابة بنقص في فيتامين A في العمى الليلي أو صعوبة الرؤية ليلًا، وجفاف العيون والبشرة والشعر، وزيادة فرص الإصابة بالالتهابات والعدوى، وخلل في شبكية العين.ويعد فيتامين D، أحد الفيتامينات المهمة جدا للصحة، ويمكن أن يؤدي نقصه إلى حدوث مضاعافات والإصابة بأمراض خطيرة.ومن بين أعراض نقص هذا الفيتامين، التقلبات المزاجية المستمرة والقلق، والإرهاق والتعب العام، وألم الركبة والظهر، ومشكلات في مستويات السكر في الدم، وليونة العظام وتكسرها، واكتساب الوزن.