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صحة
احتمال التعرض لجلطات.. تحذير من تلقيح الأقل من 40 عاما بـ"أسترازينيكا"
Lebanon 24
07-05-2021
|
08:48
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قال مسؤولون بريطانيون، اليوم الجمعة، إن من تقل أعمارهم عن 40 عاما يتعين عليهم أن يتلقوا لقاحا مضادا لمرض كوفيد-19 غير "أسترازينيكا" كلما أمكن ذلك.
وأرجع المسؤولون سبب تحذيرهم ذلك إلى وجود احتمال ضئيل للتعرض لجلطات دموية، وفقا لوكالة "رويترز".
وردت أنباء عن حالات جلطات دموية نادرة وانخفاض في معدل الصفائح الدموية، وهو ما يشيع أكثر بين البالغين الأصغر سنا، بعد تلقي لقاح أسترازينيكا الذي ابتكرته جامعة أكسفورد. ونصحت بعض البلدان بحقن الأكبر سنا فحسب بهذا اللقاح.
وقالت اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين إن النصيحة تعكس انخفاض مستويات العدوى بكوفيد-19 في بريطانيا ووفرة لقاحات أخرى مثل مودرنا وفايزر.
المصدر: سبوتنيك
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