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صحة
مادة غير آمنة تُضاف إلى الطعام... وهذا خطرها على صحة الانسان
Lebanon 24
07-05-2021
|
21:00
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قالت هيئة سلامة التغذية في الاتحاد الأوروبي إن المادة التي تضاف إلى المعجنات وتستخدم على نطاق واسع والمعروفة باسم اللون الاصطناعي "E171"، "لا ينبغي اعتبارها آمنة بعد الآن للاستهلاك".
تحتوي "E171" على جزيئات من ثاني أكسيد التيتانيوم وتستخدم بشكل شائع في المنتجات الاستهلاكية، كالطعام والحلوى والعلكة والصلصات البيضاء وكعك التزيين، لكن استهلاكه توقف في فرنسا العام الماضي بسبب مخاوف صحية.
قالت هيئة سلامة الأغذية الأوروبية (EFSA) إنه بعد تحليل الأدلة، هناك خطر من أن الجسيمات النانوية لثاني أكسيد التيتانيوم يمكن أن تسبب تلف الحمض النووي ومن المستحيل تحديد مستوى آمن من المدخول اليومي.
قال ماجد يونس، رئيس مجموعة خبراء الإضافات الغذائية للهيئة، "مع الأخذ في الاعتبار جميع الدراسات والبيانات العلمية المتاحة، خلصت المجموعة إلى أنه لم يعد من الممكن اعتبار ثاني أكسيد التيتانيوم آمنًا كمكمل غذائي".
وأضاف: "بعد امتصاص جزيئات ثاني أكسيد التيتانيوم، يمكن أن يتراكم في الجسم".
المصدر: سبوتنيك
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