إلتهاب الأمعاء المزمن والأمراض النفس - جسدية

كتب الدكتور أنطوان الشرتوني في "الجمهورية": كل سنة، يعتبر شهر أيار شهر التوعية حول التهاب الأمعاء IBD، وهو مصطلح شامل يستخدم لوصف الاضطرابات التي تتضمّن الالتهاب المزمن الذي يصيب القناة الهضميّة. ويتضمّن التهاب القولون التقرّحي، المسبِّب لالتهابات وخراجات (قرح) طويلة الأمد تُصيبُ البطانة الأكثر عمقاً والأمعاء الغليظة أو ما تعرف بالقولون المستقيم. كما يتضمن داء الكرون. يتسبّب هذا النوع من التهاب الأمعاء التهاب بطانة القناة الهضميّة، وغالباً ما ينتشر بعمق في الأنسجة المصابة. وهذا الاضطراب الفيزيولوجي له علاقة مباشرة بالحالة النفسية للمريض. فما الأعراض الطبية لإلتهاب الإمعاء، وما أسباب ظهوره؟ وما الأسباب النفسية التي يمكن أن تسبب هذا الاضطراب الجسدي؟
يعاني ملايين الأشخاص حول العالم اضطراباً له علاقة بالمعدة والقولون والقناة الهضمية. للتحدث عن هذا الموضوع وعلاقته بالحالة النفسية، أجرت مكاتب «الجمهورية» مقابلة مع الآنسة ناتالي الجبيلي، رئيسة الجمعية اللبنانية لداء التهاب الأمعاء المزمن، وأخصائية في المتابعة النفس-جسدية ومعالِجة نفسية.