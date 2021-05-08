هذه العادة اليومية تحميك من شيخوخة العضلات والمفاصل

دعا أطباء إلى المحافظة على عادة يومية بسيطة يفعلها معظم الناس تفيد في المحافظة على شباب العضلات والمفاصل الرئيسية وتؤخر إصابتها بالشيخوخة.
ونقلت صحيفة "ديلي ميل" تحذير الأطباء من التوقف عن صعود الدرج في المنزل أو في أي بناية والاعتماد على المصاعد في سن مبكر لأنه يمكن أن يُسرع في الواقع من التدهور المرتبط بالشيخوخة، حيث يؤدي إلى ظاهرة يُطلق عليها حاليًا اسم "سيقان الطابق الواحد".
يقصد بمصطلح "سيقان الطابق الواحد" الضعف التدريجي لعضلات الساق، والذي يظهر غالبًا لدى الأشخاص الذين انتقلوا إلى مسكن من طابق واحد أو بالطابق الأرضي ويعيشون دون صعود الدرج بشكل دوري.
وتقول دكتور كارولين غريغ، من جامعة برمنغهام، إن "صعود السلالم طريقة جيدة جدًا للحفاظ على قوة العضلات أو تحسينها. فإذا كان هناك عدد كبير من درجات السلم، فإنه يوفر أيضًا تمرينا رياضيا غير متعمد أيضًا".