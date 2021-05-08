5 أسباب تعيق خسارة الوزن.. تعرفوا عليها

يسعى كل شخصٍ إلى التخلص من الوزن الزائد لديه وذلك من خلال اتباع حمية غذائية معينة.ومع هذا، فقد يعتقد البعض أن التخفيف من تناول الطعام قد يساعد في خسارة الوزن، إلا أنهم لا ينتبهون إلى بعض العوامل التي تعيق تلك العملية.وفي السياق، فإنه ثمة أسباب عديدة تؤدي تعيق خسارة الوزِن وهي على النحو التالي:وفقاً لموقع “ويب طب“، فإنّ عدم شرب الماء بشكل كافٍ خلال اليوم قد يعرضك للإصابة بالسمنة، إذ تشكل المياه حوالي 60% من جسمك ولها تأثير كبير على وزنك، فشرب كمية معتدلة من الماء قبل وجبات الطعام، يساعد في تثبيط الشهية وتقليل عدد السعرات الحرارية.إن عدم ممارسة الرياضة أثناء الحمية الغذائية يؤدي إلى عدم حرق الدهون، ويؤدي أيضاً إلى بطء في عملية التمثيل الغذائي. ولذلك، فإنه من الضروري التركيز على ممارسة الرياضة في سبيل خسارة الوزِن.يشير موقع “ويب طب” إلى أن عدم الحصول على النوم الكافي، قد يكون سبباً لزيادة الوزن. فالنوم بقسطٍ غير وافر في الليل يحفز هرمونات الجوع ويزيد الشهية، مما يؤدي إلى زيادة الوَزن مع مرور الوقت.ومع هذا، تشير الدراسات إلى أن قلة النوم تعد من أبرز عوامل خطر الإصابة بالسمنة، إذ يتعرض البالغون والأطفال الذين يعانون من قلة النوم لخطر المعاناة من السمنة بنسبة 55% و89% على التوالي.ووفقاً لموقع “DW“، فإنّ تناول أشياء صغيرة بين الوجبات بشكل مستمر يصعب من عملية فقدان الوزن، فالجسم يكون في حالة عمل مستمرة ولا يستهلك مخزون الدهون.اللجوء للعصائر أو المشروبات الغازية أو حتى القهوة والشاي كوسيلة للحد من العطش، يصعب من عملية فقدان الوَزن. لذا من الأفضل عدم التعامل مع هذه المشروبات كبديل للماء وتناولها ضمن حدود معينة.