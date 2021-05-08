صحة

لماذا تزيد القهوة من الرغبة بالتبول؟

Lebanon 24
08-05-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-820819-637560985639276527.jpg
Doc-P-820819-637560985639276527.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يعاني الكثير من عشاق القهوة من زيادة الرغبة بالتبول مقارنة بشرب نفس الكمية من الماء العادي، فما هو السبب وراء ذلك؟

من المعروف أن أي شيء تشربه يجب التخلص منه في النهاية، لكن الكافيين الموجود في القهوة هو الذي يسرع هذه العملية. وتقول الدكتورة رينا مالك، أخصائية المسالك البولية في كلية الطب بجامعة ميريلاند "الكافيين يسبب تهيج المثانة، وعندما تهيج المثانة، تبدأ في الانقباض، وهذا الانكماش هو الذي يسبب الرغبة المفاجئة في الذهاب إلى الحمام والتي لا يمكنك تأخيرها".

وأشارت مالك إلى أن الدراسات أظهرت أنه في حين أن الكافيين يزيد من الرغبة في التبول، إلا أن ردة فعل الجسم تختلف من شخص إلى آخر.

وفي الوقت الذي تصنف القهوة من المشروبات السائلة، فإن الكافيين مدر للبول، مما يعني أن الكليتان قد تسحبان سوائل أكثر مما تشربه. لذا، إذا كنت تشعر أنك تتبول أكثر مما شربت، فهذا أمر طبيعي، وتحتاج إلى شرب المزيد من الماء.

وكلما زادت كمية الكافيين التي تشربها، كلما ازدادت الأمور سوءًا، فالخصائص المدرة للبول من الكافيين تبدأ في مستويات أعلى من الاستهلاك. وتحتاج عادةً إلى تناول أكثر من 400 مجم من الكافيين حتى يكون لها تأثير كبير على توازن السوائل في جسمك، وهذه الكمية من الكافيين موجودة في 4 أكواب من القهوة المخمرة، وهو أيضًا الحد الموصى به للاستهلاك اليومي.

والطريقة السريعة لمعرفة ما إذا كنت تعاني من الجفاف بسبب القهوة هي التحقق من لون بولك، فإذا كان لونه أصفر داكن، فأنت بحاجة إلى المزيد من السوائل، وإذا كان لونه شفاف، فأنت تشرب الكثير من الماء. ولكن إذا كان لون بولك أصفر ليموني، فمن المرجح أن تكون مستويات السوائل لديك في حالة توازن جيد.

وإذا كنت ترغب في تقليل عدد الزيارات إلى الحمام، فلا داعي للتخلص من الكافيين، ولا بأس من تناول القهوة ببطء، فعلى سبيل المثال، إذا كنت تشرب فنجانين من القهوة كل صباح، فحاول تناول كوب عادي والآخر منزوع الكافيين، بحسب صحيفة هافينغتون بوست الأمريكية.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
02:00 | 2021-05-09
23:00 | 2021-05-08
14:00 | 2021-05-08
11:00 | 2021-05-08
08:00 | 2021-05-08
05:00 | 2021-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website