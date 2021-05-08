لماذا تزيد القهوة من الرغبة بالتبول؟

يعاني الكثير من عشاق القهوة من زيادة الرغبة بالتبول مقارنة بشرب نفس الكمية من الماء العادي، فما هو السبب وراء ذلك؟

من المعروف أن أي شيء تشربه يجب التخلص منه في النهاية، لكن الكافيين الموجود في القهوة هو الذي يسرع هذه العملية. وتقول الدكتورة رينا مالك، أخصائية المسالك البولية في كلية الطب بجامعة ميريلاند "الكافيين يسبب تهيج المثانة، وعندما تهيج المثانة، تبدأ في الانقباض، وهذا الانكماش هو الذي يسبب الرغبة المفاجئة في الذهاب إلى الحمام والتي لا يمكنك تأخيرها".

وأشارت مالك إلى أن الدراسات أظهرت أنه في حين أن الكافيين يزيد من الرغبة في التبول، إلا أن ردة فعل الجسم تختلف من شخص إلى آخر.

وفي الوقت الذي تصنف القهوة من المشروبات السائلة، فإن الكافيين مدر للبول، مما يعني أن الكليتان قد تسحبان سوائل أكثر مما تشربه. لذا، إذا كنت تشعر أنك تتبول أكثر مما شربت، فهذا أمر طبيعي، وتحتاج إلى شرب المزيد من الماء.

وكلما زادت كمية الكافيين التي تشربها، كلما ازدادت الأمور سوءًا، فالخصائص المدرة للبول من الكافيين تبدأ في مستويات أعلى من الاستهلاك. وتحتاج عادةً إلى تناول أكثر من 400 مجم من الكافيين حتى يكون لها تأثير كبير على توازن السوائل في جسمك، وهذه الكمية من الكافيين موجودة في 4 أكواب من القهوة المخمرة، وهو أيضًا الحد الموصى به للاستهلاك اليومي.

والطريقة السريعة لمعرفة ما إذا كنت تعاني من الجفاف بسبب القهوة هي التحقق من لون بولك، فإذا كان لونه أصفر داكن، فأنت بحاجة إلى المزيد من السوائل، وإذا كان لونه شفاف، فأنت تشرب الكثير من الماء. ولكن إذا كان لون بولك أصفر ليموني، فمن المرجح أن تكون مستويات السوائل لديك في حالة توازن جيد.

وإذا كنت ترغب في تقليل عدد الزيارات إلى الحمام، فلا داعي للتخلص من الكافيين، ولا بأس من تناول القهوة ببطء، فعلى سبيل المثال، إذا كنت تشرب فنجانين من القهوة كل صباح، فحاول تناول كوب عادي والآخر منزوع الكافيين، بحسب صحيفة هافينغتون بوست الأمريكية.